ممرضة السجن تتورط في علاقة محرمة مع نزيل.. صورة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

أفلتت ممرضة السجن من الحب بعد تبادل 500 مكالمة ورسالة نصية "غير لائقة" مع نزيل على مدار 16 يومًا.

وفصلت إميلي جرين (24 عامًا)، من عملها كممرضة في سجن هامبر في إيست ريدنج أوف يوركشاير بإنجلترا، بعد اكتشاف تورطها في علاقة "غير لائقة" مع نزيل.

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وعثر على هاتف محمول، مخبأ داخل كرسي في زنزانة نزيل، يحتوي على أكثر من 500 رسالة ومكالمة ورسائل بريد صوتي من جهة اتصال محفوظة باسم "xxx"، وفق صحيفة "ديلي ميل".

تم تبادل الرسائل في غضون 16 يومًا في مارس وأبريل 2018، عندما كانت جرين يبلغ من العمر 22 عامًا. وتم تعليق عملها في السجن في 5 أبريل، قبل القبض عليها في سبتمبر من ذلك العام واقتيدت إلى مركز الشرطة حيث تم حجز هاتفها.

وقالت المدعية جوليا باجز أمام المحكمة: "تم تحليل الهاتف وتلقيت رسالة واحدة تقول" كن حذرا x "التي شوهدت على هاتف النزيل. وأجرت 508 اتصالاً بين جرين والسجين ، 168 منها بدأها جرين.

وأضافت: "كانت هناك مخاوف بشأن قضاء المدعى عليه الكثير من الوقت في H Wing و I Wing ، حيث كان السجناء خارج زنازينهم. تم الإبلاغ عن هذا للأمن".

وأشارت إلى أن ممرضة السجن أجرت أربعة لقاءات وجهًا لوجه مع النزيل لأسباب طبية بين يناير ومارس، لكنها تمكنت من الوصول إلى سجلاته الطبية تسع مرات لا يمكن تفسيرها.

وقال بيان من رئيس قسم الرعاية الصحية إنه لا يوجد سبب صحي يفسر سبب اتصال المتهمة والنزيل بشكل منتظم.

ومثلت جرين أمام محكمة هل يوم الاثنين، ليتم الحكم عليها بتهمة واحدة تتعلق بسوء السلوك في منصب عام.

وقال المحامي إيان فيليب إنه منذ الجريمة، تعلمت جرين الدرس وانتقلت إلى وظائف أخرى.

واعتبر القاضي ترمبرج، أن جرين انتهكت ثقة مكتبها العام، وقوضت ثقة أولئك الذين يعملون داخل السجون، وتركت نفسها معرضة لخطر التلاعب والاستغلال.

وأضافت مخاطبة المتهمة: "كنت تعلمين أن ما كنت تفعلينه خطأ لكنك واصلت الإساءة. مثل هذه المخالفة خطيرة للغاية بحيث يجب أن يتم تمييزها بحكم بالسجن".

وحكم القاضي على جرين بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا.





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