عثر على كنز من الذهب الخالص بالصدفة فانقلبت حياته رأساً على عقب.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٠ مساءً (دوت الخليج)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة على مواقع التواصل الإجتماعي لقطع أثرية عثر عليها مواطن يمني اثناء العمل لتأسيس بناء منزله . وقال النشطاء ان القطع الاثرية عثر عليها أحد الأفراد عند تأسيس بيته في منطقة العند بمحافظة لحج جنوب اليمن. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: هكذا انتقمت عشيرة زوجة الفنان جلال الزين منه بعد انتحارها (فيديو) بفستان عزاء.. ليلى علوي ترقص وتغني بجراءة وتتحول لحديث منصات التواصل (فيديو) مي عمر تستعرض مفاتنها والجمهور: وين السنتيان بصدر عار بالكامل.. شمس الكويتية تخطف الأنظار في أحدث إطلالة إغراء بعد أدائها القسم أمام الملك سلمان.. تعرف على ثاني سفيرة في تاريخ المملكة الملك سلمان يصدر قراراً بتعيينات جديدة أقوى من الفياجرا.. فوائد صحية مذهلة لكبد الدجاج لم تحترم أسرة محمود ياسين.. ليلى علوي ترقص بهدوم العزا وتشعل غضب المصريين الكويت تضبط "عالم حواء" بتهمة نشر مقاطع إباحية هل تعاني من نفاد شحن بطارية الهاتف سريعا؟ اليك هذا الحل جريمة غامضة باستخدام سائل غريب تهز ألمانيا.. الضحية ليست بشرية! كارثة.. فتاة تتحول إلى كائن مرعب بعد خضوعها لعملية تجميل (شاهد) بالفيديو.. فوز الشطي تتفاجأ بزوجها القطري يقيم لها حفل ضخم.. فما المناسبة وكيف علقت؟ وهي تحتضن شاب غريب.. إبنة عمرو دياب تنشر صور فاضحة.. والجمهور: أبوها فين يا جدعان فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز وكما هو واضح في الصورة فإن الكنز هو عبارة عن تمثال لرجل وامرة في قاعدة واحدة ويزن الكنز كيلو غرام من الذهب الخالص. وذكروا ان القطع تم بيعها لجهات خارجية فيما لم تصدر السلطات المختصة أي بيان حول الواقعة.

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