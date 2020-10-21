نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أحلام تكشف ما حدث لزوجها القطري مبارك الهاجري في حادث مؤسف .. وهذه حالته الصحية بعد تعرضه للكسور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن تعرّض زوجها القطري مبارك الهاجري لحادث لم تذكر تفاصيله. وقالت “أحلام” في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إن زوجها تعرض لحادث ادى الى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعملية جراحية. قد يهمك أيضًا: لا تتجاهلها.. 6 علامات تكشف نقص فيتامين B12 بجسمك فيديو لوالدة أمير قطر “الشيخة موزا” ينتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بكورونا من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه (فيديو وصور) أحلام تكشف ما حدث لزوجها القطري مبارك الهاجري في حادث مؤسف .. وهذه حالته الصحية بعد تعرضه للكسور لعشاق هواتف سامسونغ .. تسريبات تكشف ملامح هاتف Gаlaxy S21 (شاهد) من هو الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري بعد زوجها؟.. شاهد المفاجأة من يكون؟؟ السلاح الروسي يثير الرعب في أمريكا.. والأخيرة تخرج عن صمتها تويتر يكشف سبب إيقاف خدمة إعادة التغريد فصل رأس الجنين عن جسمه أثناء الولادة.. والسبب كارثي

جريمة إرهابية مروعة في فرنسا.. طعن امرأتين مسلمتين أسفل برج إيفل في باريس (فيديو) الكشف عن أسباب انتحار زوجة فنان عراقي بكلاشينكوف – (شاهد) وفاة داعية إسلامي كبير في الكويت وهذا سبب الوفاة (الاسم) ظهور أعراض "خطيرة" لفيروس كورونا بعد شفاء المصابين أطباء يتظاهرون "بالملابس الداخلية" بسبب فيروس كورونا! (فيديو) فتاة سعودية تفاجئ الجميع بعد عرض بالزواج من مليونير شايب!!: أتزوجه وأتزوج أبوه أسرة عادل إمام تتركه بمارينا وتعود إلى القاهرة لهذا السبب المفاجئ.. وأسرته ترحل عنه لبناني يدق على قبر والده بعدما اخبروه انه عاد للحياة.. وعندها كانت الصدمة!

أطعمة شائعة تعجل بالشيخوخة وتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وتلف الأوعية الدموية!

قبل شراء "لابتوب".. إليك المواصفات الأهم.. وخبير يحذر من شراء هذه الأجهزة ​

ودعت أحلام لزوجها بالسلامة من الحادث، وأن يعود الى بيته بقوة وعافية . وكانت “أحلام” كتبت في تغريدة سابقة: “يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب… ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي”. وحرص العديد من الفنانين والمشاهير على مواساة أحلام بمرض زوجها الذي لم تُوضحه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلام تكشف ما حدث لزوجها القطري مبارك الهاجري في حادث مؤسف .. وهذه حالته الصحية بعد تعرضه للكسور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.