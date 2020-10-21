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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت كلمة الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال كلمة ألقتها بفعاليات تكريم الفائزين بجائزة "أخلاقنا".

وقالت الشيخة موزا في الفيديو المتداول والذي نشره تلفزيون قطر: "أنا سعيدة بلقائي هذا اليوم معاكم، هذا اللقاء بصراحة يجدد في نفسي الأمل أن العالم ما زال بخير وشبابنا بخير ويحمل أمانة، أمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن تحملها وحملها الإنسان.."

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فيديو لوالدة أمير قطر “الشيخة موزا” ينتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

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وتابعت الشيخة موزا: "هذه الأمانة تجسدت بأخلاقكم وتجلت بمشاريعكم واعمالكم ونحن في هذا اللقاء السنوي الذي نشهده في كل سنة نجدد فيه حمل هذه الأمانة ونتعهد أن نحنا نحملها بإخلاص وصدق ونواصل الطريق بالرغم مما يعترضنا من إخفاقات.."

وأضافت في الفيديو الذي أعاد نشره الشيخ جوعان بن حمد: "أنا الصراحة أهنئكم وأهنئ أنفسنا بكم ودائما إن شاء الله كذلك كذا رافعين راسنا والله يحفظكم".