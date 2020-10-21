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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمثّل فيتامين B12 أهمية كبيرة لصحة الإنسان، إذ يساعد على تعزيز صحة الأعصاب، ويلعب دورًا كبيرًا في تكوين الحمض النووي بجميع خلايا الجسم، كما يقلل من فرص الإصابة بنوع من فقر الدم يسمى فقر الدم الضخم "الأرومات"، بحسب المعاهد الوطنية للصحة (NIH).

أعراض نقص فيتامين B12

وكشفت Harvard Health أن نقص فيتامين B12 بالجسم قد يكون بطيئا في التطور، مما يتسبب في ظهور الأعراض تدريجيًا وزيادة حدتها مع مرور الوقت، وأبرزها:

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لا تتجاهلها.. 6 علامات تكشف نقص فيتامين B12 بجسمك

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- تنميل أو وخز في الأطراف.

- صعوبة في المشي.

- فقر الدم.

- التهاب وتورم اللسان.

- ضعف الذاكرة.

- التعب والإعياء.

وشددت هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS على ضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص فور ظهور الأعراض السابقة، لمعرفة ما إذا كان المريض يعاني من نقص فيتامين B12 أم مصاب بمشكلة صحية أخرى، عن طريق اختبار الدم.

وحذرت الهيئة من التهاون مع أعراض نقص فيتامين B12، لأن بعضها إذا لم يتم الإسراع في علاجها، من المرجح أن تصير في المستقبل أمراض مزمنة، غير قابلة للشفاء، وفقًا لموقع "روسيا اليوم" نقلًا عن موقع "إكسبريس".

وغالبًا ما يعتمد علاج نقص فيتامين B12 على الحقن والأقراص المكملة، ولكن إذا وجد الطبيب أن نسبة المفقودة بسيطة، قد يقترح على المريض أن يتناول مجموعة محددة من الأطعمة، ومنها:

- اللحوم.

- المأكولات البحرية، السلمون وسمك القد.

- منتجات الألبان.

- البيض.

المصدر: الكونسلتو