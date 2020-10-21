زوج “سارة الكندري” يكشف تفاصيل القبض على زوجته .. ويهدد بالانتحار! (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف أحمد العنزي زوج الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري تفاصيل إلقاء القبض على زوجته وحبسها 21 يوما على ذمة القضية التي وجهت إليها بعد نشرها فيديو مخالف للآداب العامة عبر صفحتها الرسمية عبر السوشيال ميديا.

وقال العنزي في فيديو بثه عبر سناب شات: ” أنا وسارة كنا في البيت وجالنا استدعاء بالنيابة.. وبعد أن ذهبنا لهم أبلغونا أن هناك سيدة قدمت شكوى ضد سارة، وأخذوا منا معلومات وطلبوا منا الرحيل، وبعد ذلك خرجنا”.

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وأضاف: أنه بعد ذلك أوقفنا أحد الأشخاص وطلب منا الانتظار بحجة أن المدير يريدنا، ولم نرى مدير أو غيره، وبعدها جاء لنا نفس الشخص وطلب مني الرحيل.

وتابع: أبلغني الشخص أن أذهب وستظل سارة في النيابة العامة، مضيفاً :”أريد أن أعرف لماذا سارة والله بنت عفيفة وشريفة وزينة”.

وأشار متسائلاً: “ما رأيكم إما أن أذهب لأعالج نفسي يا إما أقدم على الانتحار” ، مشيراً إلى أنه يوم أن قامت زوجته سارة بعدم تسريح شعرها انقلبت عليها الدنيا وهالحين يقولوا أحمد هو اللي صورها.. يعني البنات والسيدات مابيلبسوا قصير فوق الركبة.. والله حرام.. كفاية مافيه غير سارة.. حتى يقولون أحمد انحبس وطلع منين تجبون هذا كلام”.