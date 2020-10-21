لأول مرة.. أسرة محمود ياسين تكشف عن المفاجأة الكبرى في وصيته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١١ صباحاً (دوت الخليج)

ردت عائلة الفنان المصري الراحل محمود ياسين، لأول مرة، على المفاجأة الكبيرة التي تحدث عنها الكاتب وحيد حمدي، وقوله إن الفنان الراحل تركها في وصيته.

وأكد عمرو محمود ياسين، ابن الفنان الراحل، في تصريحات تليفزيونية، أن والده الفنان الراحل لم يترك أية وصية فعلية وحاسمة بإذاعة تسجيله للقرآن بصوته قبل رحيله.

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وقال نجل الفنان: لا توجد وصية بهذا المعنى، لكن الأستاذ محمود (الراحل) كان قارئًا للقرآن بشكل دائم، وكان من الناس المواظبين على قراءة القرآن.. وفي شهر رمضان لما الواحد يختم القرآن مرة يبقى مبسوط، وهو كان يختمه 5 أو 6 مرات عادي.

جاء هذا التصريح بعد الضجة التي أحدثها الكاتب وحيد حمدي، شقيق الفنانة شهيرة، بكشفه عن أن الراحل قام بمفاجأة كبيرة في وصيته، وقام بتسجيل القرآن كاملًا قبل وفاته في ستوديو خاص يملكه داخل الفيلا، وأوصى بإذاعة التسجيلات عقب وفاته، حتى يتذكره الناس بالدعاء بالرحمة والمغفرة.

وتوفي الفنان المصري محمود ياسين، الأربعاء الماضي، ودُفن صباح اليوم التالي في مقابر أسرته في الفيوم، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.



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