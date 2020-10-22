رانيا محمود ياسين تعلق على منع أمها لنجلاء فتحي من حضور العزاء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نفت الفنانة رانيا محمود ياسين ما تداولته بعض المواقع منذ ساعات حول سبب منع الفنانة شهيرة الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء الراحل محمود ياسين في اتصال هاتفي خوفا عليها بسبب ما تعانيه من نقص المناعة وأنها أكثر عرضه للإصابة بكورونا.

وقالت رانيا محمود ياسين لموقع "في الفن" إنها لا تعلم شيئا عن هذه المكالمة ولا تعلم مصدر تلك الشائعات مطالبة الجميع باحترام حالة الحزن التي تعانيها أسرة الراحل نافية منع والدتها لنجلاء فتحي من حضور العزاء وأنها ليست في حالة نفسية أو عصبية لتستمع إلى تلك الترهات.

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أما عن الفيديو الذي تداوله الكثيرين على أنه عتاب من رانيا إلى ابنة رجاء الجداوي في عزاء والدها بسبب ما نشرته عن والدها وإصابته بالزهايمر وهو الأمر الذي نفته أسرة ياسين مرارا وتكرارا قالت رانيا إن هذا الأمر غير صحيح وأنها كانت حزينة لما تعرضت له أميرة مختار من شتائم من قبل متابعيها.

وأقيم عزاء الفنان محمود ياسين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور وتقديم المواساة لأسرة الراحل.



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