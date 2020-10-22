الغيرة تأكل قلب الراقصة دينا وهذا ماقالته عن البرازيلية لوردينا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

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فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز�ي الأيام القليلة الماضية، تصدّرت الراقصة البرازيلية لوردينا محرك البحث غوغل، وأصبحت الأكثر بحثاً عبر "تويتر"، وذلك بسبب رقصتها الشهيرة التي رقصتها في إحدى المراكز التجميلية في مصر، على مهرجان "اخواتي"، والتي لاقت تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّثت الراقصة المصرية دينا على رقص لوردينا، باعتبارها أحد أبرز الراقصات في مصر، وقالت: "هي بترقص زي اللي بيرقصوا في أعياد الميلاد، مش محترفة، ولازم أشوفها ببدلة رقص علشان أعرف أقيمها"، بحسب موقع "الوطن". وأشادت دينا بخفة دم لوردينا قائلة: "هي الحقيقة لذيذة ودمها خفيف". وكانت الراقصة البرازيلية لوردينا كشفت عن تعرضها للسرقة الإلكترونية، قبل ساعات، وأيضاَ قناتها الرسمية. وكتبت "لوردينا"، عبر خاصية الـ"ستوري" على "انستقرام"، عن نجاح مجموعة من القراصنة في سرقة صفحاتها، ومن المُقرر تدشين صفحات جديدة لها خلال الساعات المقبلة، وإعلانها للجمهور. مدير أعمال الراقصة لوردينا: نفى طارق عبدالمحسن، مدير أعمال الراقصة البرازيلية لوردينا، ما تردد بشأن ارتفاع أجرها في الحفلات، بعد واقعة فيديو "اخواتي" الشهير. وقال "عبدالمحسن"، في تصريحات خاصة لموقع "الوطن" المصري، إن الراقصة لم ترفع أجرها في الحفلات، لافتًا إلى أنها تحصل على 12 ألف جنيه في الساعة الواحدة، حال إحياءها لحفلٍ دون مطرب أو فرقة، بينما تحصل على 15 ألفا في الساعة حال اصطحابها لفرقتها المكوّنة لـ14 فرداً. وأكد مدير أعمال الراقصة أنها تلقت عروضًا الفترة الماضية بشأن المشاركة في فيديو كليب كموديل إلا أنها رفضتها: "هي عاوزة تظهر كراقصة ومع نجوم كبار مش مطربين مغمورين". مدير أعمال البرازيلية.. لوردينا رقصها غير مبتذل مثل دينا: قال طارق عبدالمحسن، مدير أعمال لوردينا، ومدير الشركة التي تعمل بها، أنه بمجرد انتشار مقطع الفيديو انهالت الرسائل على الرقم الشخصي لمه على اعتقاد أنه رقم الراقصة، وقال: "جالي أكتر من 1000 رسالة على الواتساب، من ناس بتحجز لمعجبين، إقبال كثيف جدا من الناس، مفكرين إن ده رقم لوردينا، في ناس بعتالي قلوب وأي لاف يو، وحاجات من النوع ده، ده غير إن التليفون مش بيبطل رن 24 ساعة". وأضاف في تصريحات لـ "الوطن": "كل ما تقدمه "لوردينا" رقص "ليس به ابتذال أو مناظر خالعة ومثيرة.. لوردينا مش بترقص رقص ابتذال زي دينا وصافيناز، إحنا بنرقص لمجرد الرقص فقط، إحنا مش بنروح كباريهات تحت السلم، شغلنا كله أوتيلات وأماكن محترمة".



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