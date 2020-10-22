تسريب تفاصيل صادمة من "التفاح الحرام" بعد مشهد ممارسة علاقات ليلية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج )

نقلت تقارير فنية تركية العديد من التفاصيل بشأن الحلقات المقبلة من مسلسل "التفاح الحرام" الذي يتم عرضه حاليًا عبر الشاشات التركية ويلقى متابعة جماهيرية كبيرة، إذْ تم تسريب أحداث الحلقات المقبلة وسط اعتراضات من الجمهور كونهم لا يريدون أن تكون الأحداث بتلك الطريقة.

ووفقًا لما نقلته حسابات إخبارية تركية عن صحيفة "بيرسين"، فقد قيل إن الحلقة الـ85 سينفصل الفنان خالد أرجون عن المسلسل بسبب موته، فيما تأكد أنه تم كتابة مشهد وداع بين كلًا من باريش كيليتش، وجوكهان الكان، وأيضًا قيل إن الممثلة بوتشي بوسه كهرمان ستنفصل عن المسلسل.

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وجاء في التغريدة التي شهدت تفاعلًا واسعًا عبر موقع تويتر: "حرق مسلسل التفاح الحرام.. في الحلقة 85 طلعت بولوت (خالد أرجون) سينفصل عن المسلسل بموته.. وتم كتابة مشهد وداع كل من باريش كيليتش (كايا) وجوكهان ألكان (كريم) وأيضًا الممثلة بوتشي بوسه كهرمان (ليلا) ستنفصل عن المسلسل".

وعلق متابعون: "طيب نقول خالد بيموت وكريم يدخل السجن ، بس كايا وش بيصير له؟"، و"ش سبب الانفصالات طيب ؟!! معقول كذا تنتهي اداورهم فجأه وحماسنا !!!"، بالنهايه خالد ياخذ حضانة خالد جان ويموت فجأه وتكون الحلقات كلها عن القاتل منو؟ اما يلديز اما اندر اما شاهقه ويصيرون يشككوننا بكل حلقة بشخصية معينة، كلهم لهم فايده من موته، اندر عشان تورثه لانها زوجته، يلديز تنتقم منه، شاهقه بعد بما يتعلق بشرطها بالاعلان".

وعلقّ آخرون كاشفين عن تسريبات جديدة من المسلسل فقالوا: "الحلقة 86 كلهم يتحاربون على مارت"، و"الحلقة 87 إعلان علاقة شاهقة ويلديز وتحول المسلسل الى مثليّ".

ومؤخرًا تلقى مسلسل "التفاح الحرام" ضربة قوية من قبل هيئة الرقابة في تركيا والتي تقف بالمرصاد أمام المسلسلات التركية في حال تجاوزت الخطوط الحمراء الموضوعة على الأعمال الدرامية.

وفرضت وقتها هيئة الرقابة RTÜK عقوبة مالية على المسلسل بسبب إظهار علاقات الليلة الواحدة الفاضحة، على أنها شيئًا عاديًا، إضافة الى أنه يخلق نماذج سلبية لدى الأطفال والشباب.

وتم الاعتراض على مشهد شخصية مرتدية ملابس غير محتشمة أخذت القرآن الكريم من على أحد الأرفف الذي كان يحتوي على منحوتات بوذية وتظاهرت بقراءته بطريقة ساخرة لا تتوافق مع القيم الاسلامية.



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