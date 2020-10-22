نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد وفاته.. نشر صورة نادرة لـ محمود ياسين وزوجته على حسابه بفيسبوك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٥ صباحاً (دوت الخليج )

نشر عبر صفحة الفنان الراحل محمود ياسين ، بموقع فيسبوك صورة نادرة تجمعه بزوجته الفنانة شهيرة.

وعلقت القائمة على صفحة الراحل، ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين قائلة "فتى الشاشة الأول" وانهالت التعليقات من قبل متابعي الصفحة، على الصورة النادرة ، متضمنة الدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيد.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وتعود هذه الصورة إلى السنوات الأولى من زواج الفنانين محمود ياسين وشهيرة. بحسب بعض المتابعين.

ومن تلك التعليقات كتب متابعون : "في الجنة ونعيمها يا استاذ محمود ياسين، الله يرحمك، "الله يرحمه برحمته الواسعه فنان مبدع ذا صوت رخيم مميز سيظل خالدا، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل الجنة مأواك يارب العالمين".

وتوفى الفنان محمود ياسين الاسبوع الماضي عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض استمر أكثر من 6 سنوات.

وشارك الفنان الراحل، فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق ، وتولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية في مصر.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 200 عمل فني منها 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من أبرز نجوم الوطن العربي.

وتتلمذ على يدي الفنان الكبير محمود ياسين عشرات الفنانين والفنانات ، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.





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