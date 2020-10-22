نشكركم على قرائتكم خبر شركة سعودية كبرى تنضم لـ”حملة مقاطعة المنتجات التركية”.. وتكشف مصير المنتجات الموجودة بمعارضها! على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - انضمت شركة سعودية كبرى جديدة للحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، على خلفية تصريحات أردوغان المسيئة للمملكة وسياسته التي تضر بالعالم العربي. وأصدرت شركة “السيف غاليري” بيانًا أوضحت فيه أنها أوقفت استيراد جميع المنتجات التركية وإيقاف التعامل مع جميع المصانع والعلامات التجارية التركية. جديد أخبار دوت الخليج: وأشارت إلى أن البضائع المتواجدة حالياً في معارض الشركة سيتم بيعها حتى نفاذ الكمية. واوضحت الشركة أنها اتخذت هذا القرار تضامنًا مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية ، وإيمانًا منها بواجبها الوطني وردًا على ماتقوم به الحكومة التركية من ممارسات تجاه حكومتنا وقيادتنا.

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