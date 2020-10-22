منة فضالي تكشف صدرها وبطنها وترفع فستانها للأعلى

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٢ صباحاً (دوت الخليج )

نشرت صفحات فنية ورواد بموقع إنستغرام، صور جريئة للفنانة الشابة منة فضالي، وهي تقوم بحركات إغراء مثيرة للعيان.

وقامت منة فضالي، في أربع إطلالات ، بإستعراض جمالها وجسدها أمام الكاميرا وهي مرة ممسكة بخصرها ومرة رافعة لفستانها إلى الأعلى لتكشف ما فوق ركبتيها، ومرات أخرى وهي تقترب من الكاميرا أكثر لتبرز صدرها وبطنها وساقيها المكشوفة.

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واعتمدت الفنانة فضالي في جميع الإطلالات المتداولة تسريحة شعر ذهبية تتماوج خصلاتها في ظهرها وصدرها المكشوفان.

وكعادتها في مثل هذا الظهور ، تلقت منى ، سيل من تعليقات الغزل والتحرش، مع قليل من التعليقات التي تحتوي على النقد ، وكان معظم المعلقون من متابعيها الذكور .

https://www.instagram.com/p/CGirQlSnqcX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGirQlSnqcX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Oct 19, 2020 at 3:26pm PDT

وجاء تداول هذه الصور بعد يوم واحد من مشاركة الفنانة منة فضالي، جمهورها، بمجموعة صور حديثة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، علقت عليها بالقول :" يسعدني أن أكون جزءا من مهرجان ازياء الشرق الأوسط.. شكرا لكم على التكريم.. شكرا جزيلا على الفستان الجميل"

وظهرت الفنانة المصرية، في 8 لقطات مختلفة الحركات وهي مرتدية فستانًا وردياً جذابا مكشوف الصدر والذراعين، وبيدها الجائزة التي تم تكريمها بها في مهرجان ازياء الشرق الأوسط مؤخراً .

واختارت لإطلالتها التي كشفت فيها عن إبطها إلى جانب صدرها وذراعيها، تسريحة شعر قصيرة منسدلة على عنقها من الخلف والجانبين ،وبقت مبتسمة في كافة اللقطات الثمان.

وتلقت تهاني وتبريكات غزيرة من قبل متابعيها ومعجبيها بمناسبة إختيارها ضمن عروض مهرجان ازياء الشرق الأوسط ، وتكريمها في المهرجان.

وفي سباق آخر قالت الفنانة فضالي، إنها لم تكن تتوقع النجاح الذي حققه فيلمها الأخير "زنزانة 7" والذي تم طرحه في دور العرض منذ عدة أسابيع، وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي. واضافت في لقاء صحفي مصور: "مكناش متوقعين النجاح ده كله بس إحنا تعبنا في الفيلم وعملنا شغل كتير في وقت طويل".

وتابعت منة فضالي: "كمان الفيلم توقف سنتين أو أكثر، ديكوراتنا كلها اختلفت وشكلنا، كبرنا شوية، أنا خسيت جدًا وأحمد زاهر خس وبقى كتكوت، ونضال الشافعي نفس الموضوع، وظروف فيروس كورونا، فنسبة الناس اللي كانت بتدخل السينما قليلين، فحلو أوي حققنا نجاح كويس عدينا الـ6 ملايين وده رقم كويس جدًا".

وأضافت: "أحمد زاهر اندمج في تصوير الفيلم، بس هو أحلى حاجة إنك تعملي الطبيعي، وحلو إنك تشتغلي مع صحابك، ده أحلى حاجة في الدنيا، في كيميا بيني أنا ونضال وأحمد زاهر".

وعن أعمالها الفنية الجديدة، قالت: "هبتدي مسلسل اسمه "هي" هيتذاع في شهر 11، هو عمل نسائي بطولة وفاء عامر وأيتن عامر ودينا وأنا وإخراج أستاذ محمد النقلي ومكون من 60 حلقة".

وعن إطلالتها خلال هذا اللقاء القصير الذي أجري معها مؤخراً، قالت الشابة المصرية : "أنا ملبستش اللون الفوشيا قبل كده، كلمت مصمم أزياء، قولتله عاوزة حاجة بسيطة وهو عمل الفستان في 3 أيام واستقرينا عليه من خلال الواتساب مع بعض".

وكانت الفنانة منة فضالي، قد أثارت قلق جمهورها وزملائها من الوسط الفني، بمنشور غريب كتبته عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" في أبريل الماضي، قالت فيه: "اكتشفت إني حفضل وحيدة لحد ما أموت، عمري ما حيكون في حد في حياتي بيحبني أبدا أو يكون باقي عليا، الحمدلله على نعمة الرضى".

ولاقى منشور منة تفاعلا كبيرا عبر حسابها الشخصي، خاصة من نجمات الفن اللاتي قدمن لها الدعم وطلبن منها التماسك وإبعاد هذه الأفكار من رأسها، فقالت الفنانة إنجي خطاب في تعليق على منشورها: "ليه كدا، بعيد الشر عليكي يا حبيبتي اللي ميحبيكيش يبقي حمار وهو اللي خسران ربنا هيعوضك بالحب الحقيقي اللي يصونك إن شاء الله وأنا بحبك متقوليش كدا".



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