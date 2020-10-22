نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد خنقها من قبل زوجها.. شيرين تنقذ ياسمين عبدالعزيز في اللحظات الأخيرة (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بمقطع مصور ظهرت من خلاله مع زوجها الفنان أحمد العوضي وهو يمزح معها مزاحاً ثقيلاً.

ولف العوضي يده حول رقبة زوجته ودون أن يشعر كان سيقوم بخنقها إلا إنها نبهته قائلة "يا أحمد"، وبعدها أنقطعت صورة الفيديو وظهرت صوت أغنية طيبة وإحساس للفنانة شيرين عبدالوهاب، وتفاعل مع المقطع الكثيرون من محبيهم الذين انهالوا عليم بالتعليقات المضحكة . فيما حذره البعض من المزاح معها بهذه الطريقة الخطرة لأنه يعرض حياتها للخطر.

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وتستعد الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي للبدء في التحضير لمسلسلهم الجديد مع المؤلف عمرو محمود ياسين والذي من المقرر أن يخوضوا به السباق الرمضاني المقبل بجانب مجموعة من نجوم الدراما المصرية، ويعد هذا العمل هو الثاني الذي سيجمع بينهم بعد مسلسل لاخر نفس الذي شهد بداية قصة حبهم .

وخاض أحمد العوضي الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الاختيار مع أمير كرارة وعابد عنان ودينا فؤاد ومجموعة من المواهب الشابة كما شارك في بطولة مسلسل شديد الخطورة الذي طرح مؤخرا عبر أحد المنصات الإلكترونية المصرية ولكنة لم يحقق اي نجاحات تذكر .

أما الفنانة ياسمين عبدالعزيز فقد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ونحب تاني ليه مع الفنان شريف منير والفنان كريم فهمي وحقق العمل نجاحا كبيرا للغاية خاصة وأن فكرته كانت مختلفة ومميزة، ومن المقرر أن تحسم ياسمين عبدالعزيز عودتها للسينما مجددا خلال الفترة المقبلة .

https://www.instagram.com/p/CGNT51nAaST/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGNT51nAaST/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Oct 11, 2020 at 8:18am PDT

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