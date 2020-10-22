نشكركم على قرائتكم خبر وزير إسرائيلي يكشف عن دول عربية وإسلامية ستعلن التطبيع مع إسرائيل ويحدد موعد التوقيع على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - توقع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، يوم الأربعاء، أن "تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق آخر لإقامة علاقات بين إسرائيل ودول عربية أو إسلامية قبل الانتخابات الأمريكية.

وأضاف أكونيس، في تصريحات مع راديو الجيش الإسرائيلي: "لدي مبرر منطقي يجعلني أعتقد أن الإعلان سيأتي قبل الثالث من نوفمبر، وهذا إذا سمحتم لي، هو ما أفهمه من مصادري".

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وقال إن "عدة دول مرشحة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، لكنه لم يحدد تلك الدول، مضيفا أن "ما جرت عليه العادة هو ترك الإعلان الرسمي الأول عن الأمر في يد واشنطن"، قائلا: "سأكون سعيدا جدا إذا كان الإعلان سيصدر، وقبل الانتخابات في الولايات المتحدة".

ووقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 15 سبتمبر الماضي، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.