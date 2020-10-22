نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شمياء الحاج تعود بصورة فاضحة تجاوزت كل الخطوط الحمراء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للفنانة شيماء الحاج، بعد لحظات من نشرها على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت الفنانة الصورة من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها النشطاء على نطاق واسع، بسبب شهرتها الكبيرة.

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ظهرت الحاج من خلال الصورة وهي ترتدي فستان أسود قصير كاشف لصدرها و إبطها بالاضافة الى ركبتيها وما تحتها.

وفي الصورة تعمدت فعل حركات الاغراء، ومنها ظهرت وهي تفتح فمها وتنعيس عيونها وراسها مرفوع للاعلى، الامر الذي اثار غضب الجمهور .

حيث علقت الفنانة على الصورة: “المراة تعني القوة بواسطة مروان شوقي”، وهو يعتبر مصورها الخاص.

https://www.instagram.com/p/CF9YY5Gh9t1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CF9YY5Gh9t1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Shayma Alhajj - شيماء الحاج (@shayma.alhajj) on Oct 5, 2020 at 3:49am PDT





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