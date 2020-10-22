الشرع حلل أربع.. محمد رمضان يثير الجدل مجددَّا فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أثار الفنان المصري ​محمد رمضان​ جدلاً كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بغد إعلانه عن بدء تصويره لأغنيته الجديدة “الشرع حلل أربعة”، في دبي حالياً.

ونشر ​محمد رمضان مقطع فيديو يشوّق فيه متابعيه للأغنية الجديدة، وعلّق: “من دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع حلل أربعة”.

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كما وكان رمضان قد طرح مؤخراً أغنية “يا حبيبي”، بمشاركة النجم ميتري جيمس، وحققت نجاحاً كبيراً جدًا ونسب مشاهدة عالية، بعد ساعات من طرحها عبر “يوتيوب”.

كما ويُذكر أن رمضان يخوض الموسم الرمضاني عام 2021، بمسلسل “موسى”. بعد أن قرر تأجيل مسلسل “الإمبراطور”، الذي كان سيجسد فيه شخصية الممثل المصري الراحل أحمد زكي.



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