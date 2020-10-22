هاني شاكر يغني بنت الجيران ويستفز حسن شاكوش

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

طرحت قناة "أبوظبي" البرمو الخاص بحلقة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في برنامج "السيرة"، والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني.

وأظهر البرمو حديث هاني شاكر عن ذكريات طفولته، وابنته الراحلة دينا، حيث تأثر كثيراً خلال حديثه عنها.

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كما تناول شاكر خلال الحلقة أزمات نقابة المهن الموسيقية الأخيرة، خاصة مع مطربي المهرجانات.

وأظهر البرمو غناء هاني شاكر مقطع من أغنية "بنت الجيران"، وتقليده لحسن شاكوش أيضاً.

ويكشف شاكر عن رأيه في الفنان محمد رمضان، وفي أزمة منحه تصاريح للحفلات، وموقفه من لقب "نمبر وان".

ومن المقرر أن يبث اللقاء يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر على قناة أبو ظبي، الحادية عشرة مساء على dmc.





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