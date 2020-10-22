نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صورة لزوجة عاصي الحلاني اثناء ممارسة الرياضة تثير موجة جدل واسعة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أثارت ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس​، زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني​، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار صور لخا لفتت أنظار الكثير من المتابعين، وتم إلتقاطها أثناء ممارستها التمارين الرياضية، وبدت وهي تركض على آلة المشي.

واللافت أنها لم تفعل هذا بالطريقة التقليدية وأنها كانت تقفز وتسرع الخطوات أو تطبئها مواكبة لأنغام أغنية مسجلة يؤديها ابنها الوليد.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

هاني شاكر يغني بنت الجيران ويستفز حسن شاكوش

الشرع حلل أربع.. محمد رمضان يثير الجدل مجددَّا فيديو

شمياء الحاج تعود بصورة فاضحة تجاوزت كل الخطوط الحمراء

بعد خنقها من قبل زوجها.. شيرين تنقذ ياسمين عبدالعزيز في اللحظات الأخيرة (شاهد)

ممثلة شابة تتهم مخرجًا شهيرًا باستدراجها لمنزله وإستغلالها جنسيًا

إعترافات جنسية تنهي نجومية بطلة مسلسل انت اطرق بابي

منة فضالي تكشف صدرها وبطنها وترفع فستانها للأعلى

مجددَّا.. رهف القنون تثير الجدل: غُرف نوم وممنوعات!

بالفيديو.. حرائق هائلة تندلع جنوب السعودية ومواطنون: الوضع خطير جداً

الغيرة تأكل قلب الراقصة دينا وهذا ماقالته عن البرازيلية لوردينا

بحضور محمود ياسين.. سر غضب فنانة مصرية من القذافي

بعد وفاته.. نشر صورة نادرة لـ محمود ياسين وزوجته على حسابه بفيسبوك

تسريب تفاصيل صادمة من "التفاح الحرام" بعد مشهد ممارسة علاقات ليلية

رانيا محمود ياسين تعلق على منع أمها لنجلاء فتحي من حضور العزاء

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

يُذكر أن عاصي كان قد خصّ زوجته كوليت، بأغنية "بعشقك"، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وتحكي قصة حبهما خلال 25 عاماً من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان محمد عبيه، وتوزيع طونى سابا، والكليب من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره في منزل عاصي خلال فترة الحجر المنزلي





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام