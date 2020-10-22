نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل الزنجبيل يسبب ارتفاع ضغط الدم.. وهل هو بديل حقيقي لـ “الإسبرين”؟؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن استخدام الزنجبيل لا يغني عن تناول دواء الإسبرين.

وأوضح “النمر” أن الزنجبيل يزيد سيولة الـدم نسبياً، لكنه لا يقوم مقامه، مشيراً إلى أن تناول جرامين من الزنجبيل يومياً أمر جيد لمن يأخذ الإسبرين.

قد يهمك أيضًا:

وفاة 9 أفراد من عائلة واحدة بعد تناولهم هذه الوجبة!!.. احذر

هل الزنجبيل يسبب ارتفاع ضغط الدم.. وهل هو بديل حقيقي لـ “الإسبرين”؟؟

السكر والخبز الابيض.. أضرار صحية يجهلها الكثيرون

إليك 10 نصائح للحفاظ على صحة عينيك

أطعمة غنية بالكالسيوم تساعد على فقدان الوزن

لأول مرة.. أسرة الفنان الراحل محمود ياسين تكشف عن “المفاجأة الكبيرة” في وصيته

نصائح ذهبية للتمتع بحياة صحية طوال العمر بدون أمراض مزمنة

صدمة وغموض... وفاة متطوع في اختبارات لقاح بريطاني مضاد لكورونا

“أجبرونا على الركوع في صف ثم أمطرونا بالرصاص”.. تفاصيل صادمة عن جرائم مروعة حدثت في هذه الدولة العربية!

عقوبة المرأة التي أحرقت قلوب العراقيين برمي طفليها في نهر دجلة... فيديو

لأول مرة في مصر.. دواء جديد لعلاج الضغط المرتفع في قرص واحد

زوج “سارة الكندري” يكشف تفاصيل القبض على زوجته .. ويهدد بالانتحار! (فيديو)

لا تتجاهلها.. 6 علامات تكشف نقص فيتامين B12 بجسمك

فيديو لوالدة أمير قطر “الشيخة موزا” ينتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بكورونا من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه (فيديو وصور)

أحلام تكشف ما حدث لزوجها القطري مبارك الهاجري في حادث مؤسف .. وهذه حالته الصحية بعد تعرضه للكسور

لعشاق هواتف سامسونغ .. تسريبات تكشف ملامح هاتف Gаlaxy S21 (شاهد)

من هو الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري بعد زوجها؟.. شاهد المفاجأة من يكون؟؟

فتاة سعودية تفاجئ الجميع بعد عرض بالزواج من مليونير شايب!!: أتزوجه وأتزوج أبوه

أسرة عادل إمام تتركه بمارينا وتعود إلى القاهرة لهذا السبب المفاجئ.. وأسرته ترحل عنه

​

ورداً على سؤال ما إذا كان الزنجبيل المبشور الطازج يتسبب في ارتفاع ضغط الـدم، أجاب الدكتور خالد بأنه لا يرفع الضغط.

يذكر أن مصادر علمية تشير إلى فوائد كثيرة للزنجبيل لمختلف الحالات الصحية ولأغراض علاجية، سواء عن طريق تناوله مغلياً أو زيتاً أو استخدام مسحوقه، لكونه يحتوي على مواد نشطة وكمية من الألياف الغذائية ومعادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساهم في الحفاظ على مستويات ضغط الـدم.