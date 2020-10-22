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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توفي 9 أشخاص من عائلة واحدة في الصين، بعد تناولهم وجبة معكرونة تُركت في الثلاجة لفترة.



وتوفي 7 بالغين، من مدينة جيشي في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين، في 10 أكتوبر، بعد تناول الطبق المسمى «سوانتانغزي» (وهو طعام صيني محلي)، بخمسة أيام.

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وفاة 9 أفراد من عائلة واحدة بعد تناولهم هذه الوجبة!!.. احذر

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وذكرت تقارير إعلامية أن آخر فرد من أفراد الأسرة على قيد الحياة تناول الحساء، وهي امرأة تُدعى «لي»، توفيت يوم الإثنين.

ولحسن الحظ، رفض 3 أطفال، خلال المناسبة العائلية، تناول حساء «نودلز»، لأنهم لم يُعجبوا بطعمها.

وقال جاو فاي، مدير سلامة الأغذية في مركز هيلونغجيانغ للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن التسمم بحمض البونغكريك غالباً يكون مميتاً.