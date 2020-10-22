نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر زلة لسان للأمير عبد الرحمن بن مساعد تكشف معلومة محرجة لـ محمد بن سلمان و نظام السعودية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - حالة من الجدل أثارها الأمير عبد الرحمن بن مساعد بعد زلة لسان تحدث فيها عن نظام بلده بشكل غريب.

و شن الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد هجوما حادا على مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

قد يهمك أيضًا:

الاعتداء على طبيبة مصرية في الكويت وقطع لسانها.. والقاهرة تتدخل

وفاة 9 أفراد من عائلة واحدة بعد تناولهم هذه الوجبة!!.. احذر

هل الزنجبيل يسبب ارتفاع ضغط الدم.. وهل هو بديل حقيقي لـ “الإسبرين”؟؟

السكر والخبز الابيض.. أضرار صحية يجهلها الكثيرون

إليك 10 نصائح للحفاظ على صحة عينيك

أطعمة غنية بالكالسيوم تساعد على فقدان الوزن

لأول مرة.. أسرة الفنان الراحل محمود ياسين تكشف عن “المفاجأة الكبيرة” في وصيته

نصائح ذهبية للتمتع بحياة صحية طوال العمر بدون أمراض مزمنة

صدمة وغموض... وفاة متطوع في اختبارات لقاح بريطاني مضاد لكورونا

“أجبرونا على الركوع في صف ثم أمطرونا بالرصاص”.. تفاصيل صادمة عن جرائم مروعة حدثت في هذه الدولة العربية!

عقوبة المرأة التي أحرقت قلوب العراقيين برمي طفليها في نهر دجلة... فيديو

لأول مرة في مصر.. دواء جديد لعلاج الضغط المرتفع في قرص واحد

زوج “سارة الكندري” يكشف تفاصيل القبض على زوجته .. ويهدد بالانتحار! (فيديو)

لا تتجاهلها.. 6 علامات تكشف نقص فيتامين B12 بجسمك

فيديو لوالدة أمير قطر “الشيخة موزا” ينتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بكورونا من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه (فيديو وصور)

أحلام تكشف ما حدث لزوجها القطري مبارك الهاجري في حادث مؤسف .. وهذه حالته الصحية بعد تعرضه للكسور

لعشاق هواتف سامسونغ .. تسريبات تكشف ملامح هاتف Gаlaxy S21 (شاهد)

من هو الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري بعد زوجها؟.. شاهد المفاجأة من يكون؟؟

فتاة سعودية تفاجئ الجميع بعد عرض بالزواج من مليونير شايب!!: أتزوجه وأتزوج أبوه

أسرة عادل إمام تتركه بمارينا وتعود إلى القاهرة لهذا السبب المفاجئ.. وأسرته ترحل عنه

​

وقال في تغريدة عبر تويتر: تركيا بلد من المفروض أن نظامه المعلن جمهوري علماني ديمقراطي وأردوغان بعد فشل الإنقلاب عليه -بشهادة منظمات دولية -اعتقل فوق ال100 ألف بحجة الانقلاب بما لا يتوافق بأي حال مع الديمقراطية ( المزعومة) ومع ذلك يعطي العالم دروسًا عن الحريات وينّظر عن العدل والعدالة.

وأضاف: قلت هذا سابقًا وسأل البعض: كيف تنتقد عدم ديمقراطية أردوغان وأنت لست في بلد ديمقراطي؟.. ج:الديمقراطية أسلوب من أساليب الحكم نجح في دول نجاحًا باهرًا وفشل في أخرى وأريد أن أسأل العباقرة الذّين اكتشفوا السر الخطير أننا لسنا دولة ديمقراطية : متى ادّعينا أننا دولة نظامها ديمقراطي؟.

وتابع: دولتنا دولة نظامها ملكي يبايع فيها المواطنون الملك شرعًا على كتاب الله وسنة رسوله على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وسلطة الملك مطلقة وفق محددات موجودة في النظام الأساسي للحكم .. والحمدلله وحده أثبتت الأحداث وتظل تثبت التفاف الشعب حول قيادته رغم أنف الكارهين.