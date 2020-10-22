بعدما وصفه بعديم الرجولة.. طارق العريان يرد بقوة على نجل أصالة نصري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

لم يخفي المخرج طارق العريان طليق الفنانة السورية أصالة نصري غضبه من نجلها خالد الذهبي الذي وصفه بعديم الرجولة.

لينشر عبر حسابه الشخصي وفق ما تم رصده منشور يتحدث فيه عن عدم المبالة من الحشرات.

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وكتب طارق العريان رداً على إبن طليقته “لا تبالي بالحشرات دائماً تهاجم المصابيح المضيئة” وفق راي الجمهور.

طريقة رد العريان أثارت غضب متابعيه الذين تمنوا لو أنه لم يرد على خالد الذي يعتبر بمثابة أبنائه.

أحد المتابعات كتبت له قائلة “عيب هاد الكلام يطلع منك” وذلك لأنها اعتبرت بأن العريان هو من قام بتربية خالد خلال زواجه من أصالة نصري.

وكانت القصة قد بدأت من خالد الذهبي الذي تساءل عن سبب غيابه عن ابنائه علي وآدم وقضاء وقته بعيداً عنه.

وقام بكتابة منشور موجه له وصف فيها العريان بعديم الرجولة، مذكره بما كان يتحدث له عن أولوية الحب للعائلة.

المنشور أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الإجتماعي، فرد عليه طارق العريان بصورة جمعته بأبنائه التوأم من حوض السباحة وهو يحتضنهم.

الجدير بالذكر أن أصالة نصري انفصلت عن طارق العريان لأسباب لم تذكرها مطلع العام الجاري وفق ما نشرت عبر صفحتها الرسمية.



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