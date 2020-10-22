نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لكل من يعاني من ضعف النظام العصبي... تناولوا هذه الاغذية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

ما تتناولوه بإنتظام يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة نظامكم العصبي. في الواقع، هناك العديد من الأطعمة التي يمكنكم تناولها لتعزيز صحة أعصابكم ودماغكم والتي تتوفر بسهولة في محال البقالة.

أغذية الاعصاب غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والدهون اللصحية والمعادن الأساسية التي توفر الحماية من الأمراض التنكسية وتوفر الطاقة التي تحتاجونها طوال اليوم. ولكن، ما هي انواع الاطعمة التي تقوّي الاعصاب؟

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بعدما وصفه بعديم الرجولة.. طارق العريان يرد بقوة على نجل أصالة نصري

صورة لزوجة عاصي الحلاني اثناء ممارسة الرياضة تثير موجة جدل واسعة

هاني شاكر يغني بنت الجيران ويستفز حسن شاكوش

الشرع حلل أربع.. محمد رمضان يثير الجدل مجددَّا فيديو

شمياء الحاج تعود بصورة فاضحة تجاوزت كل الخطوط الحمراء

بعد خنقها من قبل زوجها.. شيرين تنقذ ياسمين عبدالعزيز في اللحظات الأخيرة (شاهد)

ممثلة شابة تتهم مخرجًا شهيرًا باستدراجها لمنزله وإستغلالها جنسيًا

إعترافات جنسية تنهي نجومية بطلة مسلسل انت اطرق بابي

منة فضالي تكشف صدرها وبطنها وترفع فستانها للأعلى

مجددَّا.. رهف القنون تثير الجدل: غُرف نوم وممنوعات!

بالفيديو.. حرائق هائلة تندلع جنوب السعودية ومواطنون: الوضع خطير جداً

الغيرة تأكل قلب الراقصة دينا وهذا ماقالته عن البرازيلية لوردينا

بحضور محمود ياسين.. سر غضب فنانة مصرية من القذافي

بعد وفاته.. نشر صورة نادرة لـ محمود ياسين وزوجته على حسابه بفيسبوك

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

الخضار الورقية الخضراء

الخضار الورقية الخضراء غنية بفيتامين B وفيتامين C وفيتامين E والمغنيسيوم، وكلها مهمة من أجل الأداء السليم لجهازكم العصبي. فيتامين B ضروري في عملية تصنيع وتعميم الناقلات العصبية، وهي مواد كيميائية في الدماغ تنظم ضربات القلب، والتنفس والهضم. المغنيسيوم يساعد في تهدئة الأعصاب. أمّا فيتامين E و C فيعملان كمضادين لشيخوخة الجهاز العصبي.

السمك

تتم حماية الأعصاب بواسطة أغلفة المايلين التي تحتوي على نسبة عالية جداً من الأحماض الدهنية. لذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص في الأحماض الدهنية قد يعانون من تلف الأعصاب. تحتوي الأسماك على أحماض أوميغا 3 الدهنية وبالتالي تساعد في التئام الأعصاب والجهاز العصبي.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة مليئة بالفلافونول التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. تساعد هذه الخصائص في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ والقلب وتعزيز صحة الجهاز العصبي. تجنبوا الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة البيضاء واحرصوا على تناول الشوكولاتة الداكنة قليلة المعالجة التي تحتوي على 70 % على الأقل من الكاكاو.

البروكلي

البروكلي غني بفيتامين K المعروف بتحسين قوة الدماغ والمهارات المعرفية بالإضافة الى الجهاز العصبي. ذكرت دراسة من جامعة هارفارد أنه نظراً لأن البروكلي غني بمركب يسمى الجلوكوزينولات يمكن أن يبطئ من انهيار الناقل العصبي، أستيل كولين، الذي يحتاجه الجهاز العصبي المركزي لأداء وظيفته بشكل صحيح. ترتبط المستويات المنخفضة من أستيل كولين بمرض الزهايمر.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام