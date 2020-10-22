انتحار فتاة حرقا بعد انتشار فيديو إباحي لها مصور خلسة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً (دوت الخليج)

أحرقت فتاة مصرية عشرينية نفسها حتى الموت، وذلك بعدما لم تتحمل وطأة فضيحة تداول مقطع فيديو فاضح لها جرى تصويره خلسة يكشف علاقتها مع شاب.

ووصلت الفتاة إلى مستشفى العياط بمحافظة الجيزة مصابة بحروق بالغة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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وأبلغ المستشفى أجهزة الأمن التي انتقلت إلى موقع الحادث، وتبينت من الفحص أن الضحية (23 سنة) قامت بحرق نفسها.

وأضاف التقرير أن "أسرة الفتاة، والدتها وشقيقها وعمها، قرروا أمام ضباط الأمن أن المتوفية تداول لها مقطع فيديو إباحي مع عامل بمصنع طوب (25 سنة) وكانوا دائمي لومها على فضيحتها، واليوم فوجئوا بانتحارها حرقا".

ونجحت أجهزة الأمن في "ضبط عامل مصنع الطوب والهاتف المستخدم واعترف بتصويرها خلسة أثناء تواجدها بمنزله في علاقة غير شرعية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق"، كما صرحت النيابة بدفن جثمان المتوفاة.



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