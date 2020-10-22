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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مر نحو 50 عاما على عرض فيلم "الحب الضائع" بطولة سعاد حسني وزبيدة ثروت ورشدي أباظة. وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا وقت عرضه عام 1970 لكن هذا لم يمنع وجود بعض الهفوات التي ربما تفقد المشاهدين المتعة المطلوبة. قد يهمك أيضًا: كم مساحة حريق تنومة في السعودية ؟؟.. شاهد شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين .. والسبب؟؟ يسرا تتغزل في عبلة كامل .. وتكشف: عمري ما ندمت أني ممثلة أو مشهورة.. فيديو بعد مرور 50 عاماً .. خطأ لم يلاحظه أحد لسعاد حسني في فيلم "الحب الضائع" زلة لسان للأمير عبد الرحمن بن مساعد تكشف معلومة محرجة لـ محمد بن سلمان و نظام السعودية

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