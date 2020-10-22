كم مساحة حريق تنومة في السعودية ؟؟.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - برز موضوع حريق تنومة على قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك غوغل في المملكة العربية السعودية، صباح الخميس، في الوقت الذي أكد فيه الدفاع المدني السعودي على تطبيق خطط الإسناد البشري والآلي.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، مقاطع فيديو من موضع الحريق واستجابة الدفاع المدني والأجهزة المعنية للحريق، ليعيد الدفاع المدني نشر مقطع الفيديو بتعليق: "تطبيق خطط الإسناد البشري والآلي، ومشاركة فرق للتدخل السريع في حادث حريق تنومة".

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من جهتها نشرت إمارة عسير سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "قدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة حريق تنومة مساحته بـ 1000*500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء".

وأضافت: "بقيادة إدارة الدفاع المدني في عسير وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن طريق غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة، تتابع الغرفة أعمال اللجنة الميدانية للدفاع المدني التي تباشر إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة، وتؤكد عدم تسجيل أي اصابات حتى الآن ولله الحمد".