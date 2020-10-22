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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لمواجهة الارتفاع المقلق في عدد حالات كوفيد-19 في قسم كبير من أوروبا والولايات المتحدة، نصح مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين السلطات الاثنين بـ"وضع المخالطين في الحجر".

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 41.03 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و126,935.

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منظمة الصحة تكشف مفاجأة: هذا هو السبب الرئيسي لانتشار كورونا



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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلن راين، خلال المؤتمر الذي يعقده مرتين في الاسبوع في جنيف: "إذا كان لدي أمنية سحرية لتحسين أمر يمكننا تحسينه فعلا وتغيير الواقع فهي التأكد من وضع كل فرد خالط مصابا بفيروس كورونا في الحجر للفترة اللازمة لوقف انتقال العدوى".

وقال: "لا أعتقد أن هذا الأمر طُبّق أو أنه طُبّق بشكل منهجي. وهذا من الأسباب الرئيسية لارتفاع" عدد الاصابات.

وعملية كشف المخالطين تتضمن ثغرا في عدة دول أوروبية وزادت حالات كوفيد-19 المثبتة في أوروبا بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين ما أرغم السلطات على فرض سلسلة تدابير لوقف تفشي الوباء.

وأضاف راين: "نصف أعضاء المنطقة الأوروبية في منظمة الصحة (التي تعد 48 عضوا) سجل زيادة عدد الاصابات بكوفيد-19 الأسبوع الماضي بـ50%".

واستغربت زميلته الطبيبة ماريا فان كيرخوف لـ"عدم استيعاب الناس مفهوم انتقال العدوى خلال التجمعات في حين أن ذلك من سمات فيروس كورونا".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "أعلم أن الناس سئموا لكن هذا الفيروس أثبت أنه في حال لا نبقى متيقظين يمكنه أن يعود لينتشر بسرعة ويهدد المستشفيات والأنظمة الصحية".