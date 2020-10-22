نشكركم على قرائتكم خبر رانيا محمود ياسين تكشف مفاجأة في واقعة منع نجلاء فتحي من حضور عزاء والدها.. وتحسم الجدل بشأن انفعالها على ابنة رجاء الجداوي على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، حقيقة ما تداولته بعض المواقع، حول سبب منع الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء الراحل محمود ياسين، وفقا لموقع “في الفن”.

وقالت رانيا إنها “لا تعلم شيئا عن المكالمة الهاتفية بن والدتها الفنانة شهيرة، والفنانة نجلاء فتحي، ولا تعلم مصدر تلك الشائعات”، مطالبة الجميع باحترام حالة الحزن التي تعانيها أسرة الراحل.

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حضور العزاء

ونفت الفنانة منع والدتها لنجلاء فتحي من حضور العزاء وأنها ليست في حالة نفسية أو عصبية لتستمع إلى تلك الترهات.

يذكر أن تقارير إعلامية أفادت، يوم الاثنين الماضي، أن الفنانة المصرية، شهيرة، منعت الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء زوجها، الفنان الراحل، محمود ياسين.

ابنة رجاء الجداوي

وبحسب صحيفة “الرؤية” الإماراتية، فقد كشف مصدر أن نجلاء فتحي اتصلت بعمر نجل محمود ياسين لكي تعزيه، وأبلغته رغبتها في زيارة الأسرة في المنزل لتعزيتهم، ولكن شهيرة نصحتها بعدم المجيء.

كما علقت على الفيديو الذي تداوله الكثيرون على أنه عتاب من رانيا إلى ابنة رجاء الجداوي في عزاء والدها بسبب ما نشرته عن والدها وإصابته بالزهايمر، قائلة إن “هذا الأمر غير صحيح وأنها كانت حزينة لما تعرضت له أميرة مختار من شتائم من قبل متابعيها”.