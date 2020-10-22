نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر زوجة محمد رمضان تشعل حفلته بوصلة رقص ساخنة.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

أشعلت زوجة الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان، نسرين عبد الفتاح، مواقع التواصل بوصلة رقص ظهرت تؤديها في حفل زوجها الأخير على أنغام أغنيته “أنا جدع”.

وفي ظهور نادر رقصت زوجة محمد رمضان برفقة صديقاتها وزوجة محمود رمضان شقيق زوجها، وكانت وتقوم بالرقص على أنغام أغنية أنت جدع في حفل افتتاح “زيد بارك” بالسادس من أكتوبر.

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وكان محمد رمضان قد أحيا قبل أيام حفلا جماهيريا كبيرا حضره عدد من نجوم الفن أبرزهم ماجد المصري وزوجته، وغادة عادل وعماد متعب وزوجته يارا نعوم ومحمد زيدان، إضافة إلى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي.

وأطل رمضان في الحفل بالعديد من الملابس التي وصفها متابعون بـ”الغريبة منها “جاكيت جلد” و”مخمل” و”فرو” بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة، كما قفز من المسرح ليرقص مع نجيب ساويرس في الحفل، وقام بتقبيل رأسه، وانتشر هذا المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرا أصبح محمد رمضان وزوجته حديث السوشال ميديا وذلك بعد ظهورهما في مقطع فيديو رومانسي قصير، وهما يتنزهان بالسيارة ويستمعان لأغنية “إنت الحب” للمغنية أم كلثوم.

يذكر أن رمضان تزوج من نسرين السيد عبد الفتاح وشهرتها نسرين أبو النجا بعد انفصاله عن زوجته الأولى في عام 2012 والتي لم يستمر زواجه منها إلا 4 سنوات وأنجب منها ابنته الكبرى.

يذكر أن محمد رمضان أعلن أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى” بعدما قرر تأجيل مسلسل “الإمبراطور” الذي كان سيجسد فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.



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