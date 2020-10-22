نجلة فنان شهير توجه رسالة لزوجة أبيها.. والأخيرة تصدمها وتصدم الجمهور (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٣ مساءً (دوت الخليج )

أثارت الإعلامية المصرية أسماء شريف منير، ابنة الـ فنان شريف منير، إعجاب جمهورها بعد حديثها لأول مرة عن زوجة والدها الفنانة المعتزلة لورا.

ونشرت أسماء صورة لـ”لورا” عبر صفحتها على “إنستغرام”، مؤكدة أنها ليست شريرة ولم تعذبها كما تصور الأفلام العربية. بل على العكس كانت تقف معها دائمًا لمواجهة أي مشكلة.

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وعلقت ابنة شريف منير على الصورة التي نشرتها لزوجة والدها قائلة: “الست الجميلة اللي في الصورة دي هي (لورا) مرات ابويا!.. ايه ده هو في مرات أب حلوة كده اومال فين الحوافر والعيون الشريرة”.

وأضافت: “مش مرات اب؟ يبقي اكيد لازم تكون شريرة وبتعذب الولاد وبتشغلنا في البيت هههه، ده اللي المجتمع والافلام ديماً بيصدروا.. بس الحقيقة إن الست دي من اطيب واجمل واجدع الستات اللي في الدنيا”.

واستكملت: “عمرنا ما اتخانقنا يمكن اختلفنا مرة بس عمرها ما اتعدت على حقوقنا ولا التزمات ابويا لينا، ام اخواتي او بناتي عشان هما صغنانين. هي عيلتي وحبيبتي، لما بزعل مع ابويا بتقف جنبي حتى لو هيتخانق معاها، انا وهي اصلاً شخصيتنا قريبة من بعض بتفهمني وبتحس بيا”.

وكشفت أسباب حديثها عنها لأول مرة منذ زواجها من أبيها. موضحة: “انا عمري ما اتكلمت عنها عشان هي بعدت عن الأضواء من زمان. بس حسيت اني لازم اقولها اني بحبها وبحترمها واديها حقها”.

وتابعت :"وعشان اقول لأي ست لو انت مرة أب لأولاد لازم تتقي ربنا فيهم وصاحبيهم وحبيهم كأنهم أولادك وربنا هيجازيك كل خير وجوزك هيشيلك فوق رأسه ".

وختمت : " بحبك يا لولو أوي وربنا يخلينا لبعض كلنا دائمًا وشكرا على كل حاجة حلوة عملتيها لي"... آه وبالمناسبة هي بتعمل حاجة حلوة على الإنستغرام تابعوها".

https://www.instagram.com/p/CGnLlyWlKsA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGnLlyWlKsA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ???????????????? ???????????????????????? ???????????????????????? (@asma.sherif.moneer) on Oct 21, 2020 at 9:25am PDT

وفي السياق ذاته تجاهلت زوجة الفنان شريف منير رسالة الحب المطولة التي وجهتها لها إبنة الفنان ولم تعلق حتى بتغريدة على حسابها بموقع إنستغرام، أو غيره من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما اعتبره بعض المتابعين بالأمر الصادم.



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