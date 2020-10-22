احذري تناول طفلك الهمبرجر والبانيه الجاهز على الإفطار

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤٣ صباحاً (دوت الخليج)

مع بداية العام الدراسي ترغب الكثير من الأمهات في تغذية طفلها جيدا للحفاظ على صحته وتركيزه، ولكن هناك بعض الوجبات المصنعة كالبانيه والهمبرجر لهما تأثير ضار على الطفل إذا تناولهما على الإفطار يوميا قبل الذهاب إلى المدرسة.

وذكر الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"مصراوي"، أضرار تناول الهمبرجر والبانيه الجاهز على الإفطار خلال التالي:

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- المواد الحافظة ومكسبات الطعم التي تحتوي عليها اللحوم المصنعة كالهمبرجر، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

- التأثير على القدرات العقلية والجهاز العصبي للطفل.

- بعض المصانع تعيد تدوير وتصنيع الأطعمة المصنعة كالهمبرجر والبانيه بعد انتهاء صلاحيتها، من خلال إضافة مكسبات الطعم والألوان الصناعية، ما يعطي نفس طعم ولون المنتج الحديث.

- إذا تم إعداد هذه الوجبات المصنعة ليلا وتركها مكشوفة أو ليست ناضجة بشكل كافِ، يؤدي ذلك إلى إصابة الطفل بالإسهال والغثيان والنزلات المعوية

- الإصابة بجرثومة التوكسو بلازما.

- الآم المعدة.

- الحموضة، خصوصا إن هذه الوجبات مرتبطة بتناول الكاتشب بجانبها.

وحذر استشاري طف الأطفال، الأمهات بشدة قائلا، إنه من الأفضل إعداد الهمبرجر واللحوم والبانيه داخل المنزل، والابتعاد عن شرائهم من الخارج، حفاظا على صحة الطفل، مقدما مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها، وهي كالتالي:

- لا بد من تناول الطفل وجبة إفطار خفيفة قبل الذهاب للمدرسة، حتى لا تؤثر على استيعابه وتركيزه وأدائه الدراسي.

- أن تحتوي وجبة الإفطار على نسبة بسيطة جدا من السكريات والنشويات وثمرة فاكهة ومنتجات الألبان.

-من الأفضل أن يكون الطعام الذي يتناوله الطفل في المدرسة من الأكلات الطبيعية ولا يحتوي على أي مواد حافظة أو ألوان صناعية.

- لا بد أن يتناول الطفل نوع من العصائر الطبيعية المعدة في المنزل مع وجبته.

- إعطاء الطفل زجاجة مياه أثناء ذهابه للمدرسة.

- بعد رجوعه من المدرسة لا بد من تحضير وجبة الغذاء له، وأن تحتوي على البروتينات والنشويات وطبق سلطة وثمرة فاكهة.

- الحرص على تعليم وتعويد الأطفال على تناول 3 وجبات رئيسية وبينهم وجبات خفيفة يوميا.

- من الضروري ممارسة التمارين الرياضية بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، لزيادة النشاط العام وحيوية الجسم وتحسين الأداء المدرسي.

- التنبيه على الأطفال بعدم شراء الأطعمة من البائعة الجائلين والمصادر غير الموثوق بها.

- لا بد من تغليف طعام الطفل بشكل صحي، وعدم وضع الساندويتشات في الأكياس السوداء، لما لها من أثار سلبية على الصحة.

- التأكيد على الأطفال على عدم مشاركة الأطعمة مع زملائهم الآخرين.

- غسل اليدين جيدا قبل وبعد تناول الطعام وعدم وضعه على الديسك أو الأسطح المكشوفة تجنبا للتلوث.

- يجب على الوالدين معرفة المدرس الموجود داخل الفصل والإدارة بحالة الأطفال أصحاب الأمراض المزمنة.



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