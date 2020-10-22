نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بصدر عار بالكامل.. نسرين طافش تسحر متابعيها في أحدث إطلالة إغراء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٥ مساءً (دوت الخليج )

نشرت صفحة مهتمة بأخبار الفن والمشاهير، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة حديثة للفنانة نسرين طافش .

واختارت الفنانة السورية لإطلالتها الجيدة فستاناً أصفراً طويلا ومكشوف الصدر مع اجزاء من نهديها، والذراعين، كما اختارت تسريحة شعر ذهبية دثرت خصلاتها اجزاء من صدرها وظهرها المكشوفان.

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أما المكياج فقد اعتمدت لهذه الإطلالة الجميلة، مساحيق خفيفة مع أحمر الشفاة، وأحمر لاظافر اليدين ، كما وضعت عقدا ذهبيا وسط صدرها ليضفي المزيد من الإثارة والانبهار بما يحيط به.

الجمهور كعادته عبر من خلال التعليقات بالكلمات والرمز التعبيرية، عن عشقه وحبه للنجمة السورية، واشتياقه وانتظاره لاطلالاتها بصورة دائمة.

https://www.instagram.com/p/CGmdTldHHM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGmdTldHHM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGmdTldHHM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Dramazed (@dramazed) on Oct 21, 2020 at 2:41am PDT

وأمس تداول رواد موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرم"، مجموعة صور للفنانة نسرين طافش ، وهي تستمتع بقضاء أوقات سعيدة على شاطئ البحر وفي أماكن أخرى مختلفة.

وظهرت طافش في الصورة الأولى تستعرض جمالها ومفاتنها بفستان مزركش طويل، مكشوف الصدر والذراعين بالكامل وبدون حمالة الصدر، فيما ظهرت في الصورة الثانية بفستان قصير مكشوف الصدر والذراعين وتعمدت فيها أيضا عدم ارتداء حمالة الصدر ، والصورتين التقطت لها على شاطئ البحر.

أما الصورة الثالثة المتداولة مع الصورتين السابقتين ، فظهرت فيها بصدر مكشوف بالكامل وتسريحة شعر معقودة وسط رأسها، ويبدو أنها التقطت لها في إحدى الفعاليات الفنية التي نظمت الفترة الماضية.

وتعرضت النجمة السورية، لانتقادات من قبل بعض المتابعين، بسبب عدم ارتدائها لحمالة صدر ، ووصف عدد منهم إطلالاتها الثلاث بالفاضحة.

وتشارك نسرين طافش حاليا في مسلسلها الجديد «الوجه الآخر» الذي يعرض على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً من السبت إلى الأربعاء وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة إلى جانب نسرين، ماجد المصري وندا موسى ومادلين طبر وأحمد سلامة.

ويناقش المسلسل العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامي شيق.



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