نشكركم على قرائتكم خبر سيدة تصفع زوجها داخل الطائرة بسبب رفضه ارتداء ‘‘الكمامة’’.. شاهد كيف كانت ردة فعله (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لحظة صفع أحد المسافرين من قبل زوجته على متن طائرة "إيزي جيت" المتجهة من مانشستر إلى تينيريفي، وذلك بعد أن رفض ارتداء قناع الوجه ووصفها بالحمقاء.

وأفادت الصحيفة أن أفراد طاقم الطائرة طلبوا من المسافر ارتداء الكمامة لحماية المتواجدين على متن الطائرة من وباء فيروس كورونا، ولكنه رفض وأثار حالة من الفوضى كادت أن تنتهي بمشاجرة خلال الرحلة.

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وحاول طاقم الطائرة إقناع المسافر بارتداء الكمامة حفاظا على سلامته ولكنه لم يسمع لأحد، في الوقت الذي فاجأته زوجته بصفعه قوية بعد أن وصفها بالحمقاء لارتدائها القناع خلال الرحلة.

وكانت شركة الطيران قد أوضحت أن الشرطة تعاملت مع المسافر بسبب تصرفاته الغريبة، وتسببه في إزعاج الركاب ورفضه ارتداء الكمامة، مؤكدة أنه يتعين على جميع الركاب حاليًا إحضار قناع الوجه الخاص بهم أثناء رحلتهم والذي يجب ارتداؤه أثناء الصعود إلى الطائرة وعلى متنها.

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