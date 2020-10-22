نشكركم على قرائتكم خبر نبوءة الفلكي ‘‘ميشال حايك’’ تتحقق بشأن ترامب وصائب عريقات والأمير النائم.. وهذا ما قاله عن السعودية و‘‘محمد بن سلمان’’ (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أصابت توقعات الفلكي اللبناني ميشال حايك عين الحقيقة مجددا، فبعد توقعاته بشأن أمير الكويت الراحل والرئيس الأمريكي، تداول نشطاء مقاطع فيديو لتنبؤاته بشأن الأمير النائم وصائب عريقات.

وتناول حايك خلال سهرة ليلة رأس السنة 2020 على قناة "MTV" اللبنانية، موضوع صحة الأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال والمعروف باسم "الأمير النائم".

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وقال: "السعودية بأعلى سلطاتها بتحط بلبنان وسوريا، تبدل بالحالة الروتينية لغيبوبة الأمير النائم، العيد الوطني السعودي للعام 2020 ما رح يكون عيد مثل كل الأعياد.."

وأضاف حايك: "كل المناصب رهن منصب بن سلمان، سكون مخيف بيسكن الرياض، بتترك السفيرة السعودية بواشنطن بصمتين، الوليد بن طلال ببرنامج حياته من جديد ووعكة صحية مفاجئة، الفيلم الوثائقي الذي سيعرض بالعيد الوطني السعودي سيشكل قيمة مضافة استثنائية.."

ولفت نشطاء إلى صحة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وما قاله حايك عنه، بعد إعلان أنه في وضع صحي حرج بعد إصابته بفيروس كورونا.

حيث قال الفلكي اللبناني حينها: "مد وجزر حول اسم صائب عريقات.. ثورة في فلسطين عنوانها حماس وغير حماس".

وهذه ليست التوقعات الوحيدة لحايك التي تحققت خلال العام الجاري، بل سبق له أن أصاب بشأن رحيل أمير الكويت صباح الأحمد، ومرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما تحققت توقعاته بشأن الفنان الفلسطيني محمد عساف، حيث أعلنت إسرائيل عن قرار سحب تصريح الدخول الخاص به ومخاطبة الإمارات بشأن نشاطاته، إلى جانب قرار حذف أغنية "علي الكوفية" الخاصة به من حساب قناة "mbc" الرسمي.

المصدر: RT