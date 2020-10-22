نشكركم على قرائتكم خبر على طريقة داعش.. اعدام عدد من الجنود اليمنيين بطريقة وحشية .. وهذه هوية الجناه (أسماء) على موقعنا والان مع التفاصيل
عدن - نيرة ابو خليفة - قالت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إن الحوثيين "أقدموا على إعدام 3 جنود من قوات الجيش الوطني، عقب اختطافهم في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع".
وذكرت مصادر محلية، الثلاثاء، أن "الحوثيين اختطفوا وأعدموا الجنود في الجيش، وهم صالح عبد الرحيم، ومحسن حشرة، وعبدالسلام توفيق، رميا بالرصاص، وذلك بعد اختطافهم من قرية محقن جنوب مديرية دمت".
جديد أخبار دوت الخليج:
وأضافت المصادر، بأن "قيادات الحوثية، في المديرية، أعدمت الجنود الثلاثة، بطريقة إجرامية، تعكس وحشيتها وسلوكها الإرهابي الجبان".
وأكدت، أن "المليشيا ما زالت تختطف وتخفي جنديين آخرين، هما أسامة الشمسي، وعبده الحيدري"، مشيرة إلى عدم توافر أي معلومات عنهما.
وناشد أهالي الجنود المنظمات الإنسانية العاملة في حقوق الإنسان إلى "التفاعل والتحرك، من أجل كشف كل الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين بحق المدنيين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
المصدر: "موقع الجيش اليمني"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على طريقة داعش.. اعدام عدد من الجنود اليمنيين بطريقة وحشية .. وهذه هوية الجناه (أسماء) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.