5 أخطاء تحرمك من فوائد كوب الشاي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٥٣ مساءً (دوت الخليج)

حذر موقع” إيت زيس نوت ذات” المعني بشئون التغذية من مجموعة من الأخطاء التي تفقد كوب الشاي فوائده.

وقال الموقع في تقرير له:” باستثناء ءالماء، يعد الشاي هو المشروب الأكثر استهلاكا في أنحاء العالم، حيث يعود تاريخه إلى نحو 50 قرنا. واحتفظ بمكانة خاصة في الأنظمة الغذائية لفترة طويلة من الوقت، لذلك ليس من المستغرب، لماذا يظل شائعا ومنتشرا حتى الآن”.

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وأشار إلى أن الأهمية التاريخية للمشروب هي السبب في شيوعه حتى الآن، وإنما لفوائده الغذائية.

وللاستفادة من هذه الفوائد الغذائية حذر الموقع من 5 أمور وهي:

ترك الشاي يغلي لفترة طويلة ة :

وغلي الشـاي طويلا، يدمر المركبات المفيدة التي يحويها، مثل الكاتيكين، وهذه تشكل ما يقرب من 25% من الفينولات، وهي أحد مضادات الأكسدة. ومن هذا المنطلق يحذر خبراء التغذية من ترك الشـاي يغلي لفترة طويلة.

نقع أكياس الشاي لفترة طويلة:

وتؤدي هذه العملية إلى تكون “العفص”، وهي مادة موجودة في النبيذ، والتي تجعل طعم الشـاي مرا، لذلك وضع الأطباء مدد محددة لنقع أكياس الشاي في الكوب، باختلاف أنواعه.

اشرب الشـاي الساخن في الصيف لتبرد! وينصح بنقع الشـاي الأسود لمدة من 3 إلى 5 دقائق، والشاي الأبيض بين دقيقتين إلى 3 دقائق، بينما ينقع الشـاي الأخضر لمدة 3 دقائق.

استخدام ماء الصنبور:

ويحتوي هذا الماء على الكلور الذي يستخدم في إزالة الشوائب، في إزالة المعادن الموجودة في الماء، وبالتالي يؤثر على القيمة الغذائية للشاي.

إضافة مكونات كثيرة للشاي:

يضيف الكثيرون من محبي الشـاي مكونات أخرى كالسكر أو بدائله، والحليب سواء كان كامل أو خالي الدسم. وهذا يزيد من السعرات الحرارية الموجودة في الشـاي.

عدم استخدام كيس الشـاي أكثر من مرة:

يقول الموقع إن الوقت قد حان لتحطيم الأسطورة القائلة بأنه لا يجب عليك استخدام نفس أكياس الشاي مرتين. فمع الشاي عالي الجودة، سوف تجرب نكهات فريدة من نوعها بعد مرتين أو ثلاثة من الاستخدام.



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