نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إحداهما تقبل كلب والأخرى تحتضن شابًا غريباً.. جنا ونور عمرو دياب تثيران سخط المصريين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٢ مساءً (دوت الخليج )

نشرت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب صور لها عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها وهي تحتضن شابًا لم تكشف صفته أو من يكون، فيما يقوم هو بتصويرهما معًا من خلال المرآة بينما تمد لسانها أثناء التقاط الصورة، مكتفية بوضع قلبين باللون الأزرق والأخضر.

ولم تمر هذه الصور مرور الكرام بالنسبة للكثيرين، حيث تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحت العديد من العناوين والتعليقات، جاءت أغلبها كتساؤل حول من يكون هذا الشاب وطبيعة العلاقة التي تربطهما، وموجهين الانتقادات إلى والدها بالقول:"ده خطيبك ده ولا داه عادي ولا إيه؟"، "أومال بابا فين؟"، "فين لقيتيه دا الولد؟" ، "ده مين الي متشعبطه فيه كدا" ، "بابا فين "، " أبوها فين يا جدعان، "هو بابا فين" ، " من داه يابنت".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

ارتدت فستاناً خفيفاً وناعماً.. دانا جبر تعرض أردافها بجراءة كبيرة (شاهد)

بصدر عار بالكامل.. نسرين طافش تسحر متابعيها في أحدث إطلالة إغراء

زوج يستغل زوجاته في الدعاره.. "حبس قواد و4 نساء" والسبب صادم!

في ليلة ريال مدريد السوداء .. فينيسيوس يدخل تاريخ دوري الأبطال

كما ولدتها أمها.. منة فضالي تستحم في حمام سباحة وتثير موجة جدل (شاهد)

نجلة فنان شهير توجه رسالة لزوجة أبيها.. والأخيرة تصدمها وتصدم الجمهور (شاهد)

زوجة محمد رمضان تشعل حفلته بوصلة رقص ساخنة.. شاهد

لكل من يعاني من ضعف النظام العصبي... تناولوا هذه الاغذية

بعد إعلان علاقته بدينا الشربيني.. زينة عاشور تثير الجدل وتظهر مع عمرو دياب مجددَّا

بعدما وصفه بعديم الرجولة.. طارق العريان يرد بقوة على نجل أصالة نصري

صورة لزوجة عاصي الحلاني اثناء ممارسة الرياضة تثير موجة جدل واسعة

هاني شاكر يغني بنت الجيران ويستفز حسن شاكوش

الشرع حلل أربع.. محمد رمضان يثير الجدل مجددَّا فيديو

شمياء الحاج تعود بصورة فاضحة تجاوزت كل الخطوط الحمراء

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

وكان اللافت في التعليقات التي جاءت على حساب جنا الشخصي على موقع إنستغرام، تعليق شقيقتها الكبرى كنزي، التي وضعت لها قلب حب باللون الأصفر، ليسألها الجمهور ما إذا كانت بهذا التعليق توافق على ما تفعله شقيقتها الصغرى. كما لفت الأنظار تعليق الشاب الذي تبين أن اسمه "جوش ميلر"، الذي احتوى تعليقه على كلمة أحبك، بالإضافة إلى قلبين باللون الأحمر، لتضيف هي بأنها تحبه أكثر مع قلب.

https://www.instagram.com/p/CGk2kbHFB76/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGk2kbHFB76/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by JUJU (@janadiab_) on Oct 20, 2020 at 11:43am PDT

يُذكر أن جنا لطالما أثارت الجدل بصورها التي تنشرها عبر حسابها على إنستغرام، كان آخرها عندما نشرت مجموعة من الصور، ظهرت فيها وهي تعطي ظهرها لعدسة الكاميرا، وتمد لسانها، بينما كانت ترتدي ملابس مكشوفة ظهرها كاملًا، ليعلق الجمهور عليها مشيرًا إلى أنها تصر على ذلك الظهور بين الفينة والأخرى لإثارة الجدل ومحاولة نيل الشهرة.

وكانت جنا قد احتفلت بعيد ميلاد والدها الذي صادف قبل أسبوعٍ من الآن، من خلال نشرها لمقطع فيديو لأغنية "جميلة" التي غنتها مع والدها في ألبومه الأخير "سهران" وكتبت معلقة عليه بالقول: "عيد سعيد بابا".

وغالبًا ما يقارن الجمهور بين تصرفات كلّ من كنزي وجنا ابنتي زينة عاشور وأختهما نور ابنة شيرين رضا، حيث يصفون الأخيرة بالمحتشمة والمحافظة، فيما يصفون كنزي وجنا بأنهما بعيدتان كل البعد عن الثقافة المصرية والعادات والتقاليد العربية. كما أكد كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن كنزي وجنا تخرجان في معظم الأحيان عن المألوف في تصرفاتهما، مما يعرض والدهما الفنان عمرو دياب لإنتقاد وسخط الجمهور ، خاصة الجمهور المصري.

وعلى الرغم من أن نور، الابنة الكبرى لدياب تعيش في بريطانيا أيضًا، وأنها نشطت مؤخرًا عبر انستغرام، إلا أنها أبدت من خلال منشوراتها اهتمامها بالأزياء والموضة، إضافة إلى تربية ومرافقة الكلاب، مع بعض المنشورات الإغرائية.

https://www.instagram.com/p/B7WeDIZhLTd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B7WeDIZhLTd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Noora Diab (@nooradiab) on Jan 15, 2020 at 10:54am PST

وتظهر نور، في الفيديو المرفق وهي تقبل وتداعب إحدى الكلاب التي تصاحبها، وتهتم بها ضمن اهتماماتها الأخرى وفي مقدمتها عرض الأزياء .



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام