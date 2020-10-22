زوج ديانا كرزون يعترف بقطعهم الإتصال مع أحلام (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:١١ مساءً (دوت الخليج )

اعترف زوج الفنانة الأردنية ديانا كرزون ، الإعلامي معاذ العمري، خلال حلقة من برنامجه الصباحي الذي كان يقدمه مع زميله جهاد أبو بيدر، على إذاعة "ميلودي" المحلية، بقطع الاتصال على الأسيرة المحررة أحلام التميمي مؤخرًا.

وأجاب معاذ العمري على استفسارات الجمهور، فاعترف أنه تم قطع الاتصال مع التميمي بقرار من الإدارة ومعد البرنامج والمخرج، مضيفاً: "طلعنا على الهوا وكذبنا وقلنا ما قطعنا الاتصال واحنا قطعنا الاتصال وأنا مسؤول عن كلامي، وأعطيت الفرصة لزميلي جهاد أبو بيدر بأنه يتحدث بالحقيقة لكنه استمر في الكذب".

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واعتبر متابعون أن زوج الفنانة ديانا كرزون قرر فجأة أن يظهر بصورة البطل، وخلط الحابل بالنابل وفتح باب الأسئلة على مصرعيه: "من قطع الاتصال؟".

وبعد نشر الفيديو، رد الإعلامي العمري على المشككين بالأسباب التي دفعته للإعتراف، وكتب: "إلى من يشكك بالأسباب التي دفعتني بالخروج بالفيديو السابق أنه بسبب وقف البرنامج أو بسبب تركي للإذاعة كما يحلل البعض، هذا الكلام عار عن الصحة ولم أقدم استقالتي لغاية الآن ولم يتم تبليغي بأي قرار يخص عملي مع إذاعة ميلودي.. (سبب الفيديو فقط الحق أولى أن يتبع)".

وتساءل المتابعون عن المسؤول عن وقف قرار قطع الاتصال على الأسيرة المحررة أحلام التميمي، ولماذا؟ فيما اعتبر آخرون أنه كان على العمري الإقرار بما حدث فورا بعد انتهاء الحلقة، وليس بعد عدة أسابيع.

وعلق آخرون أن هذا الخطأ سببه هو السماح بغير الإعلاميين بممارسة مهنة الصحافة والإعلام، لمجرد أنهم ناشطون كما يسمون أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي. حسب قولهم.

وبدأت القصة أثناء تقديم معاذ العمري وزميله جهاد أبو بيدر لبرنامجهما اليومي، ليفاجأ فريق البرنامج باتصال من المناضلة الفلسطينية أحلام التميمي والتي كانت تريد أن توجه رسالة لملك الأردن عبد الله الثاني حول قرار ترحيل زوجها من المملكة، إلا أن أحلام لم تتمكن من إكمال رسالتها.

وتصرف جهاد بشكل مباشر ووجه أوامر من خلال حركات يديه من أجل تشويش الإتصال على أحلام بموافقة من معاذ الذي كان يحاور التميمي، وبالفعل تم قطع الاتصال بحجة من معاذ "الصوت بقطع.. مش سامع".

وبعد الهجوم الواسع على زوج ديانا كرزون، أطل في اليوم الثاني من خلال نفس البرنامج الذي يقدمه وعلق: "إيه خلص عاد كلكم الصوت بقطع مش سامع..على أساس إنكو المناضلين...بلاش من المزايادات". ورد أيضاً على تعليق جاء فيه "إنتوا إعلام مأجور" بــ "على أساس إنت مش هتيف مأجور بالزمانات".



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