أسلي أنفر​ توضّح حقيقة علاقتها بهذا النجم (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٤١ مساءً (دوت الخليج )

نشرت صحيفة حريات التركية خبراً يكشف عن علاقة تجمع بين الممثلة​ التركية ​أسلي أنفر​، ومواطنها لاعب كرة السلة السابق كرم تونتشري، منذ حزيران الماضي.

وأرفقت الصحيفة بالخبر صورة لموقع المنزل الذي تواجدا فيه آسلي وكرم،عبر الأقمار الإصطناعية، بمدينة جادة بستان في إسطنبول.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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من جانبها خرجت أسلي عن صمتها ونفت هذا الخبر من خلال صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

إلا أنها في نفس الوقت اعترفت بأن لاعب كرة السلة السابق كرم تونتشري، كان في منزلها .

وهددت الممثلة التركية بالتوجه لمحاسبة الصحيفة. مشيرة إلى أنها بدأت بالإجراءات القانونية خصوصاً أن الصورة التي أرفقتها الصحيفة، تعد تجاوزاً للخصوصية وخطر على أمنها. حسب ردها على الخبر.

يُذكر أن التركية ​أسلي أنفر​ شاركت في العديد من المسلسلات الدرامية والافلام السينمائية، منها “كن سعيدا هذا يكفيني، شمس الشتاء، عروس إسطنبول، المفقود”. كما شاركت في الكثير من الإعلانات التلفزيونية، بالإضافة فيلم “المرآة”.

آسلي انفر من مواليد 10 مايو 1984 في لندن واسمها الكامل” ايتان اسلي انفر وكانت والدتها قد سافرت من تركيا إلى لندن للدراسة ووالدها من القبارصة الأتراك.

وعاشت آسلى في لندن حتى بلغت الـ 12 من عمرها ثم انتقلت مع عائلتها إلى تركيا. تخرجت من معهد بيرا للفنون الجميلة، جامعة حليش قسم مسرح.

بدأت الفنانة اسلي انفر مشوراها الفني عندما التحقت بفرقة مسرح الجامعة لتبدأ أول أدوارها كهاوية ، إلا أن بدايتها الحقيقية كانت من خلال مسلسل علوم الحياة، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي عرض في العام 2003.

بعدها لعبت دوراً في فيلم قصير اسمه “آينه”. ثم قامت بأداء شخصية مينه أراغون في مسلسل شبابى اسمه “رياح اشجار الحور ( سنوات الصفصاف )“ الذي عرض على كانال دي. ثم تتالت عليها المشاركات في العديد من المسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية.





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