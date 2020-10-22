حادث سير مروع كاد يؤدي لـ وفاة هذا الفنان المصري الكبير: شوفت الموت بعنيا.. شاهد من يكون؟؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هل تذكرون الفنانة المصرية “ميرفت أمين” التي اختفت عن الأنظار منذ وفاة رجاء الجدواي؟؟.. شاهدوا كيف ظهرت اليوم برفقة دلال عبدالعزيز ابنة محمود ياسين تحرج ابنة رجاء الجداوي بشأن المرض الذي تسبب بوفاة والدها

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