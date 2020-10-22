نور الغندور تخطف الأنظار بفستان أبيض واحضان متدثرة بقط ملون

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١٥ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة نور الغندور متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، بصورة حديثة خطفت بها الأنظار.

وظهرت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، مرتديةً فستاناً أبيضاً مفتوحاً من الكتفين وعقودا من الحلي على صدرها ويدها، وبتسريحة شعر متفردة معقودة خصلاتها وسط رأسها.

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وخلال هذه الإطلالة الحديثة ، قامت الفنانة الشابة نور الغندور بوضع قطها الملون، في حضنها ليدثره بدفئه ، ولقيت تفاعلاً كبيرًا وصل فيه عدد المعجبين بالإطلالة إلى أكثر من 114 الف شخص، بالإضافة إلى أكثر من ألفين تعليق.

وجاءت التعليقات المنهمرة بغزارة على الصورة ، متنوعة المعاني والأهداف، فمنها من تساءل أصحابها عن سبب عرض حلقتين فقط من مسلسل دفعة بيروت، ومنها من تغزل فيها المتابعون بجمال وأناقة وانوثة الشابة الغندور، وأخرى أحتوت على تحرشات لفظية بها.

https://www.instagram.com/p/CGkcp7UDYGy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGkcp7UDYGy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGkcp7UDYGy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by نـور الـغندور ???????? (@nour) on Oct 20, 2020 at 7:56am PDT

وكانت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، قد حسمت مؤخراً الجدل الذي أثير حول طبيعة علاقتها بالفنان السعودي مهند الحمدي، والذي يشاركها بطولة مسلسل دفعة بيروت، بعدما أشيع وجود قصة حب تجمعهما.

وقالت أنها على المستوى الشخصي تحب الحمدي كثيراً، وتحب التحدث معه، وهناك نوع من الانسجام والألفة بينهما.

ونفت الفنانة نور الغندور في نفس الوقت، وجود علاقة عاطفية تجمعها بالفنان الحمدي، حيث قالت أنه بمثابة أخ بالنسبة لها.

وقالت في لقاء تلفزيوني، أن البعض يردد وجود قصة حب تجمعها بمهند الحمدي، إلا أن ذلك غير صحيح، مؤكدة أنه بالنسبة لها صديق مقرب وأخ وزميل عمل.

وخلال لقاءها التلفزيوني ، كشفت نور الغندور أيضاً بعض المفاجآت التي ستحملها الحلقات القادمة من مسلسل دفعة بيروت، منها الشخصية التي تقدمها في الأحداث.

حيث قالت الفنانة الشابة الغندور والتي ظهرت في اللقاء بلون شعر أسود مغاير للون الأشقر الذي تعتمده في المسلسل، أن هذا التغيير سببه أحداث معينة في المسلسل، وسيستمر لمدة حلقتين.

وأوضحت أن اللوك الجديد تم اختياره بسبب تمثيلها لشخصية كليوباترا في حدث خاص يقوم فيه أبطال المسلسل بتقديم شخصيات تمثل تراثهم الثقافي.

وأشارت نور الغندور إلى أنها ستتحدث في مسلسل دفعة بيروت باللهجتين المصرية والكويتية، لافتة بأن شخصية "جميلة" التي تجسدها ستمر بالعديد من الأزمات والصراعات، بعضها عائلية وأخرى رومانسية.

وأشادت كذلك بالدعم الذي قدمه لها مخرج المسلسل علي العلي ومساندته لها، حيث أنه يساعد الفنان على تقديم أفضل ما لديه، كما أكدت أن دورها مكتوب بشكل مختلف، وقدمته هي بطريقة لم تكن تتوقعها، لتكتشف بداخلها إمكانيات جديدة.

وبالعودة إلى حديثها عن الانسجام والألفة بينها وبين زميلها مهند الحمدي ، فإنه يبدو أن ذلك الإنسجام والألفة بين الثنائي، أدى إلى نجاحهما في إبراز دوريهما في "دفعة بيروت"، مما جعل الجمهور يحبهما كثنائي في أحداث المسلسل.

ويضم مسلسل دفعة بيروت، عدد كبير من الفنانين والفنانات، من ضمنهم: فاطمة الصفي، خالد الشاعر، محمود نصر، نور الشيخ، لولوة الملا، كارلوس عازار، حمد أشكناني، على كاكولي، مجدي مشموشي، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج علي العلي.



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