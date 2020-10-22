نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الموت يفجع آلاء حسين.. والنجوم ينعون على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٠ مساءً (دوت الخليج )

فجع الفنانة آلاء حسين، اليوم برحيل والدها حسين علي سلمان، بعد صراع مرير مع فيروس كورونا الذي أصابه مؤخراً.

ونعت آلاء حسين والدها من خلال صورة نشرتها عبر حسابها في موقع إنستغرام مدُوّن عليها آية قرآنية ، قائلة : "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".

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واضافت ناعية : "والدي الحبيب، بعد صراع عصيب مع مضاعفات كورونا فقدنا الأب وانكسرنا.. مرينا بأيام ما يعلم بصعوبتها إلا الله الصبر منك يا رب".

وحرص عدد من نجوم ونجمات على مشاطرة زميلتهم آلاء حسين، نعيها وحزنها، عقب نشرها للنعي المرفق بالصورة المكتوب عليها آيات من الذكر الحكيم.

متابعو آلاء حسين ، غمروها هم الآخرين بالمواساة في مصابها والدعاء لوالدها. منهم هيفاء حسوني التي كتبت : "البقاء لله حبيبتي الله يصبركم يارب"، وعلق محمد السالم: "الله يرحمه ويغفرله إن شاء الله"، ودعا "مهند أبو حمزة" للراحل قائلاً : "الله يرحمه ويصبركم وربي يجعل مثواه الجنة".

مارينا العبيدي علقت بدورها قائلة: "الله يرحمه ويغفرله ويصبركم"، وكتب محمد أبو عبيد: "رحمه الله"، أما شهد الراوي فقالت: "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون خبر محزن جدا قلبي معك أيتها الحبيبة نسأل الله أن يتغمد روحه الطيبة الجنة. انتِ قوية ومؤمنة يا آلاء".

ومن جانبه علق "ياسر الياسري" بالقول : "انا لله وانا اليه راجعون.. الله يرحمه ويجعل مأواه الجنة ويلهمكم الصبر والسلوان"، وكتبت نورهان خان: "انا لله وانا إليه راجعون البقاء لله ويارب يسكنه فسيح جناته الله ينطيكم الصبر والسلوان"، بينما كتبت أمل طالب: "الله يرحم روحه ويصبر قلبكم".

الفنانة آلاء حسين ولدت في 10 يناير عام 1980، في العاصمة العراقية بغداد، وهي حاصلة على دبلوم فنون جميلة قسم فنون تشكيلية فرع التصميم، إضافة إلى بكالوريوس مسرح فرع تمثيل الأولى على أكاديمية الفنون الجميلة جامعة بغداد عام 2005، وأصرت على البقاء في العراق رغم الظروف الصعبة التي يعيشها، وتزوجت من الممثل العراقي سعد مجيد في عام 2003، لكنهما انفصلا لاحقًا، وليس لديها أبناء.



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