وصفة سحريّة للتخلص من الشخير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

يعاني الكثيرون من مشكلة الشخير التي يمكن أن تسبب إزعاجاً كبيراً لأي شخص ينام معهم في الغرفة.

وإذا كنت قد جربت جميع العلاجات الموصوفة للشخير ولم ينفع أي منها، نقدم لك وصفة طبيعية قد تكون الحل لهذه المشكلة، بحسب موقع وان غود ثينغ.

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كيف تصنع قطرميز تخفيف الشخير في المنزل؟

أنت بحاجة إلى: 2 ملعقة كبيرة جيلاتين غير منكه 1 ملعقة كبيرة ملح 1 كوب ماء 40 قطرة من مزيج الزيوت العطرية تشمل الزيوت العطرية: البردقوش وخشب الأرز ونجيل الهند وزيوت اللافندر قطرميز صغير مُلوِّن غذائي (اختياري)

طريق التحضير: اسكب 3 أرباع كوب الماء في قدر صغير أو مقلاة، وسخنه على موقد الطهي على نار متوسطة حتى ساخنة ثم أضف الملح وقلي المزيج حتى يذوب الملح.

بعد ذلك، أضف الجيلاتين ببطء إلى الماء وحركه حتى يذوب، ثم ارفع المزيج عن النار وأضف ربع كوب الماء المتبقي.

أضف حوالي 20 قطرة من الزيوت العطرية إلى القطرميز وحرك الخليط باستخدام عود خشبي، ولتلوين الجل يمكنك إضافة قطرة أو قطرتين من ملون الطعام.

ضع القطرميز في الثلاجة حتى يتجمد الجل، ثم احرص على تغطيته بغطاء محكم.

قبل الذهاب إلى النوم، افتح القطرميز وضعه بالقرب من أنفك، وخذ أنفاساً عميقة قليلة من خلال أنفك وأخرجها من فمك، ثم ضع القطرميز المفتوح على منضدة السرير واتركه هناك طوال الليل.



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