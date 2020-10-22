مصر..تحرك عاجل بعد واقعة مشاهدة أفلام إباحية على شاشات مدرسة (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٠ مساءً (دوت الخليج)

قال نائب وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي، إن هناك تحركا عاجلا بشأن مشاهدة طلاب إحدى المدارس ببني سويف، لأفلام إباحية على شاشات المدرسة.

وأضاف حجازي أنه تم تحويل الموضوع لوكيلة وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سهام يوسف، للتحقيق في الواقعة، ومن المقرر أن يكون التحقيق اليوم الخميس.

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وحذر نائب وزير التربية والتعليم من تكرار تلك المشاهد، وضرورة تشديد الرقابة على الشاشات الإلكترونية لعدم تكرارها، مؤكدا أنها ليست ظاهرة وقليلة.

وفي وقت سابق، نشر موقع "القاهرة 24" المحلي مقطع فيديو لعدد من طلاب الثانوية العامة، أثناء مشاهدتهم لمقاطع إباحية، على الشاشات الإلكترونية، الخاصة بمنظومة التعليم الإلكتروني.

وحدثت تلك الواقعة في مدرسة إهناسيا الثانوية بنين، والتابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن استيائهم الشديد من الواقعة، مشيرين إلى أن تلك المدرسة خرجت العديد من الشباب الذين خدموا البلد في مجالاتهم.



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