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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشر المخرج عمرو عرفة، عدة صور جمعته مع الفنان الراحل أحمد زكى، خلال تعاونهما سويا فى فيلم "أيام السادات". ووضع عمرو عرفة الصور عبر حسابه على "تويتر" وكتب: "لما قرر ينتج السادات كلمنى وكنت منتج فنى ولما طال التحضير جاتلى فرصة أفريكانو أول إخراج قالى مش هتسيبنى لازم تبقى موجود فى بيت السادات ومجلس الشعب والإسماعيلية ومجلس قيادة الثورة.. وفعلاً كنت موجود وهو اللى سابنا وراح عند اللى خلقه.. أحمد زكى موهبة لن تكرر". قد يهمك أيضًا: أحمد زكى فى صور نادرة من كواليس أيام السادات .. شاهد تحذير أمني عاجل لمستخدمي متصفحي “موزيلا” و”جوجل كروم”.. والكشف عن خطورتهما! شاهد.. لحظة انتشال جثة الطفل الثاني الذي ألقته والدته المطلقة العراقية في نهر دجلة حادث سير مروع كاد يؤدي لـ وفاة هذا الفنان المصري الكبير: شوفت الموت بعنيا.. شاهد من يكون؟؟ الشاي الأخضر يحميك من الوفاة بهذا المرض الخطير

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