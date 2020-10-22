نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر القولون العصبى .. إليك الأعراض الشائعة وكيفية العلاج من المنزل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٣٨ مساءً (دوت الخليج)

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة. يصيب القولون العصبي ما بين 6-18٪ من الناس في جميع أنحاء العالم، وتتضمن هذه الحالات تغيرات في تواتر أو شكل حركات الأمعاء وآلام أسفل البطن.

قد يؤدي النظام الغذائي والتوتر وسوء النوم والتغيرات في بكتيريا الأمعاء إلى ظهور الأعراض. وبالرغم من ذلك، تختلف المحفزات من شخص لآخر، مما يجعل من الصعب تسمية أطعمة أو ضغوطات معينة يجب على كل شخص يعاني من الاضطراب تجنبها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

فيديو ورسائل جديدة تكشف حالة رهف القنون الصعبة وخطف طفلتها منها

شمس الكويتية تكشف ملابسها لاظهار وشم كبير والجمهور: أول مرة نشوفه!

السعودية.. وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة (رابط التقديم)

فوائد الشاي الأخضر والقهوة لمرضى السكري؟

الموت يفجع آلاء حسين.. والنجوم ينعون

نور الغندور تخطف الأنظار بفستان أبيض واحضان متدثرة بقط ملون

مصر..تحرك عاجل بعد واقعة مشاهدة أفلام إباحية على شاشات مدرسة (صور)

وصفة سحريّة للتخلص من الشخير

أسلي أنفر​ توضّح حقيقة علاقتها بهذا النجم (صورة)

زوج ديانا كرزون يعترف بقطعهم الإتصال مع أحلام (فيديو)

إحداهما تقبل كلب والأخرى تحتضن شابًا غريباً.. جنا ونور عمرو دياب تثيران سخط المصريين

ارتدت فستاناً خفيفاً وناعماً.. دانا جبر تعرض أردافها بجراءة كبيرة (شاهد)

بصدر عار بالكامل.. نسرين طافش تسحر متابعيها في أحدث إطلالة إغراء

زوج يستغل زوجاته في الدعاره.. "حبس قواد و4 نساء" والسبب صادم!

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

إليك الأعراض الشائعة لمرضي القولون العصبي: · ألم في البطن

· تشنجات أو انتفاخ مرتبط بحركة الأمعاء

· تغيرات في حركة الأمعاء

· الإمساك

· التعب وصعوبة النوم

· القلق والإكتئاب

· فقدان الشهية

الأعراض الأكثر خطورة: · فقدان الوزن

· الإسهال في الليل

· نزيف في المستقيم

· فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

· القيء غير المبرر

· صعوبة في البلع

· ألم مستمر

علاج القولون العصبي: في البداية يجب تغيير نمط النظام الغذائي في حالة الأعراض الشائعة، أما في الحالات الخطيرة يجب الالتزام بالأدوية التى وصفها الطبيب.

· تجنب الكافيين (في القهوة والشاي والصودا)

· تناول المزيد من الألياف في نظامك الغذائي ( الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات)

· شرب ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة أكواب من الماء يوميًا

· تقليل تناول الحليب أو الجبن

· تناول وجبات صغيرة علي فترات بدلاً من الوجبات الكبيرة

· تجنب الأطعمة التى تسبب في تهييج القولون (الفلفل الأحمر والبصل الأخضر والنبيذ الأحمر والقمح وحليب البقر والبقوليات)

· الإمتناع عن التدخين

· والأهم من ذلك هو الأسترخاء والبعد عن التوتر والقلق المسبب الرئيس لمتلازمة القولون العصبي



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام