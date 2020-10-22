نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شمس الكويتية تكشف ملابسها لاظهار وشم كبير والجمهور: أول مرة نشوفه! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٠ مساءً (دوت الخليج)

نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة لها عبر الانستغرام، حيث ظهرت بالصورة ترتدي فستانا باللون الأسود مرقط بالأبيض، مكشوف عند الكتف واستعرضت فيها الوشم الكبير الذي تضعه على ظهرها.

حيث بدا وكأنه جناحي فراشة كبيريّن، لكنه اثار جدلا بين المتابعين الذين تساءلوا عن معنى الوشم ورمزيته، كما ابدى البعض استغرابه بسبب ظهور الوشم للمرة الاولى رغم متابعتهم لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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هذا وقد تعرضت الفنانة شمس لهجوم شرس مؤخرا بسبب مقطع فيديو ظهرت به وهي تسخر من صديقاتها الملتزمات بالحجر خوفا من فيروس كورونا، وأكدت انها تسافر بإستمرار الى البلاد التي ينتشر فيها فيروس كورنا، لكن الحياة عندهم تسير بشكل طبيعي، كالمقاهي والمطاعم والفنادق وغيرها.

وشنت الفنانة شمس بوقت سابق حربا على الرجال المتحرشين والذين يحكموا على المراة من خلال لبسها، وسمتهم ذكور البط، وعبرت عن رأيها هذا ايضا اثناء استضافتها في برنامج قعدة رجالة من تقديم خالد سليم وقيس الشيخ نجيب ونيكولا معوض.





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