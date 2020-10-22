فيديو ورسائل جديدة تكشف حالة رهف القنون الصعبة وخطف طفلتها منها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٣ مساءً (دوت الخليج )

تركت الناشطة السعودية رهف القنون رسالة جديدة لجمهورها عبر خاصية الستوري على حسابها بموقع إنستغرام.

وعبرت رهف القنون من خلال رسالتها، عن الحالة الصعبة التي وصلت إليها وما مرت به من تناقضات وأوضاع قاسية خلال هذا العام الذي وصفته بالطويل.

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وأكملت الشابة السعودية حديثها عن حالتها والوضع الذي تعيشه برسالة أخرى أوضحت فيها أنها تعيش الكثير من التناقضات حيث يمكنك الدخول إلى حمامات Walmart لأنها مفتوحة في حين أن غرف الملابس ليست كذلك وبسبب الحجر الصحي لانتشار فيروس كورونا أصبح من المسموح لج الذهاب إلى الطبيب لكن لا يمكنك الخروج في موعد.

وتابعت : "كما أن كل شخص ملزم بارتداء الكمامة حتى عند الدخول إلى مطعم لكن بمجرد الجلوس إلى الطاولة يمكنك نزع الكمامة وكلها أمور متعارضة مع بعض وتؤكد حالة المشاعر المختلطة التي تمر بها رهف هذه الفترة".

واتبعت رهف القنون رسالتيها بنشر مقطع فيديو قصير، على حسابها بموقع إنستغرام، يظهر أشجار كثيفة ترتعش وتتساقط أوراقها من شدة الرياح.

وعلقت على مقطع الفيديو بالقول : "دفعة واحدة.. أنهار الصيف في الخريف " في إشارة إلى أن ما واجهته وتواجه منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم هو نفس ما تواجهه تلك الأشجار ، وان ظروف عاتية اسقطتها كما تتساقط أوراق الأشجار في فصل الخريف .

View this post on Instagram And all at once, summer collapsed into fall???? #canada #fall #october A post shared by Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahafcaofficial) on Oct 19, 2020 at 9:18am PDT

ومن خلال مشاركات الشابة رهف بهذه الرسائل والفيديوهات القصيرة عبر حسابها على موقع إنستغرام، دون ذكر زوجها أو حتى طفلتها، فإن ذلك يؤكد صحة الأنباء المتداولة بمواقع التواصل الإجتماعي، حول انفصالها عن زوجها ووالد طفلها الكنغولي "لوفولو أندي"

وفي الوقت نفسه الذي نشرت فيه الناشطة السعودية الرسالتين ومقطع الفيديو، ظهر والد ابنتها "لوفولو أندي" ، في صور جديدة نشرها عبر حسابه على موقع إنستغرام، وبرفقته طفلتهما بانا، دون الأم، وقام بإخفاء ملامح الطفلة وعلى ما يبدو أنها كبرت قليلاً وأصبح عمرها ما يقارب الـ4 أشهر، وأنه خطفها من رهف القنون، واصطحبها معه بعيدا عنها.

ومع الصور نشر الأب تعليق عبر من خلاله عن سعادته بطفلته، وقال شكراً لقد أعطتني الحياة ومن المستحيل أن أرد الجميل، الخطة هي أن أثبت لك ذلك مع إشارة إلى أن ولادة الطفلة قد غيرت من حياته كثيراً وأنها كل شيء في حياته. دون أن يذكر الناشطة رهف القنون كما كان يفعل في السابق.





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