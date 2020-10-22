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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحقق الأجهزة المعنية في الكويت مع الفاشينيستا والممثلة الأردنية سوسن هارون، بسبب مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، قالت مصادر إنه تمّ استدعاء سوسن هارون، من قبل النيابة العامة، وإحضارها من قبل رجال المباحث، وحجزها على ذمة التحقيق.

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القبض على الفنانة الأردنية سوسن هارون في الكويت .. فيديو

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يذكر أن سوسن كانت قد شاركت فيديو منذ أشهر، عبر حسابها في تطبيق سناب شات، تشكر فيه والدتها على “الشور/الحمام”، إذ صرحت بأنها لا تستطيع تنظيف شعرها حتى اليوم، وأن والدتها هي من تقوم بذلك، وأن الأمر ليس له علاقة بالعمر وسوف تبقى تتدلع على والدتها، حتى لو أصبح عمرها 60 سنة، ما أثارت غضب الجمهور.

بعدها شاركت مقطع فيديو قبل فترة برفقة زوج أختها وجاء فيه: “زوج أختي حضر لي القهوة وطلب مني أتذوقها…غلطتك إنك ما تزوجتني وتزوجت أختي.. كان طلعوا ولادنا أحلى من الي عندك… أحب زيجان خواتي”.